Des entreprises textiles durables présenteront des solutions écologiques en ligne les 11 et 12 novembre





TAIPEI, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La TTF (Taiwan Textile Federation), avec le soutien du Bureau du commerce extérieur, a organisé un événement en ligne de deux jours afin d'aider les industries taïwanaises à poursuivre leurs efforts en matière de durabilité. Elle a sélectionné six entreprises textiles haut de gamme qui présenteront leurs dernières innovations durables et montreront au secteur mondial du textile l'avantage concurrentiel de Taiwan dans le domaine des textiles fonctionnels et durables.

Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'industrie de la mode est considérée comme la deuxième industrie la plus polluante au monde. Chaque année, un demi-million de tonnes de microfibres, soit l'équivalent de 3 millions de barils de pétrole, sont déversées dans les océans. Environ 20 % des eaux usées mondiales, soit environ 93 milliards de mètres cubes, sont utilisées chaque année par l'industrie de la mode. Alors que les conditions météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus courantes, les consommateurs et les marques commencent à se rendre compte que des mesures s'imposent pour un avenir meilleur.

Fournisseur de 70 % des textiles fonctionnels dans le monde, les entreprises taïwanaises du textile sont prêtes à agir rapidement pour minimiser leur empreinte environnementale et être plus responsables sur le plan social. Grâce à une recherche et un développement innovants, des tissus durables sont mis au point à partir de déchets de matériaux d'origine biologique et de bouteilles PET afin d'alléger le fardeau qui pèse sur notre planète.

Jour 1 (11 novembre, 9 h HEC) : 3 entreprises présentent des textiles durables :

Yi Shin Textile Industrial Co., Ltd. présente plusieurs fils magiques biodégradables qui sont à la fois écologiques et fonctionnels.

Camangi Corporation utilise des écailles de poisson avec sa technologie de fibre bionique UMORFIL pour créer des tissus adaptés à la peau qui retiennent l'humidité.

Four Elements Energy Biotechnology Co., Ltd. présente son fil Talent recyclé inspiré de la technologie Zinc qui fournit des fonctions antibactériennes et anti-odeurs.

Jour 2 (12 novembre, 9 h HEC) : 3 entreprises mettent en avant des solutions écologiques :

Acelon Chemicals & Fiber Corporation combine le nylon biologique avec la technologie CiCLO pour fabriquer des fils biodégradables pour un avenir plus vert.

Singtex Industrial Co., Ltd. annonce la première membrane biologique au monde, AIRMEM, qui est faite avec de l'huile provenant des résidus du marc de café.

Libolon International Trading Co., Ltd. contribue à protéger l'environnement avec son fil de teinture Ecoya, économe en eau.

L'événement de deux jours sera diffusé en ligne sur les comptes officiels Facebook et YouTube du Textile Export Promotion Project (TEPP) de la TTF les 11 et 12 novembre à 9 h HEC. Venez voir comment agit l'industrie textile pour réduire la pollution et arrêter le réchauffement climatique.

*Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter : Michael Chang / tc_chang@textiles.org.tw ou veuillez consulter le site Web du projet TEPP : http://export.textiles.org.tw/en/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1325945/EDM_Sustainable_Textiles.jpg

