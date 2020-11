Human Horizons et Dow présentent leurs réalisations en matière de fabrication intelligente et écologique lors de la China International Import Expo





SHANGHAI, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Human Horizons, le leader chinois de la recherche sur la conduite autonome et la mobilité intelligente, et son partenaire étroit Dow Inc., une entreprise du Fortune 500, ont dévoilé le super SUV de classe mondiale, le HiPhi X, à l'occasion de l'édition 2020 de la China International Import Export Expo (Exposition internationale de l'importation de la Chine, soit CIIE) qui s'est tenue à Shanghai. Dans la section de l'exposition consacrée aux technologies industrielles intelligentes et aux technologies de l'information, les deux entreprises ont présenté les innovations conçues conjointement du HiPhi X, y compris BETAFOAMtm, la première mousse acoustique produite en masse pour les automobiles.

Organisée pour une troisième année consécutive, la CIIE est l'une des plus grandes et plus importantes expositions commerciales au monde ; près d'un demi-million de visiteurs sont attendus lors de l'édition 2020. L'événement s'étalera sur six jours, du 5 au 10 novembre, et donnera l'occasion aux innovateurs de pointe du secteur de présenter leurs derniers produits et leurs dernières innovations, d'attirer des talents mondiaux et de renforcer le commerce international.

Ding Lei, fondateur et président de Human Horizons, a déclaré ceci à propos de l'exposition : « Au cours des trois dernières années, la CIIE a été un moyen important pour Human Horizons de recueillir des ressources et des connaissances internationales. Aujourd'hui, trois ans après la première édition, Human Horizons participera de nouveau à la CIIE pour montrer au monde entier le HiPhi X, une nouvelle référence en matière de fabrication intelligente chinoise. »

Leader des secteurs de la mobilité intelligente et de la technologie automobile, Human Horizons a tiré parti de l'exposition pour affirmer son rôle en tant que moteur d'innovation et de développement au sein de l'industrie, aux côtés de son partenaire stratégique, Dow Inc. Les deux organisations partagent une vision et une passion communes pour l'innovation et collaborent étroitement depuis la visite du PDG de Dow Inc., Jim Fitterling, au siège social de Human Horizons, à Shanghai, en 2018. Depuis, les deux entreprises ont tenu ensemble plusieurs séminaires sur l'innovation, célébrant leur passion commune et jetant les bases d'un certain nombre d'innovations importantes qui ont fait du HiPhi X le premier super SUV évolutif au monde.

Lors de la CIIE de cette année, Human Horizons et Dow Inc. ont présenté la « mousse acoustique », développée conjointement au terme de près de trois années de collaboration. La mousse est spécialement conçue pour améliorer la qualité sonore à l'intérieur du véhicule. En isolant efficacement l'environnement acoustique intérieur du HiPhi X, le produit parvient à éliminer presque entièrement la résonance dans la cavité acoustique NVH (bruit, vibration et dureté du son). En plus d'améliorer grandement la sensation de qualité et l'expérience pour les utilisateurs finaux, la mousse peut être facilement installée par des machines automatisées, rendant les lignes de production plus sûres et plus efficaces. En outre, la mousse permet aux véhicules d'être plus légers, tout en présentant un niveau de sécurité égal ou supérieur en ce qui a trait à la rigidité, la capacité de charge, la stabilité du montant et des longerons, ainsi qu'à la performance du véhicule en cas d'accident.

Human Horizonsa a également présenté une autre nouveauté destinée aux batteries : sa nouvelle série TC de matériau thermo-conducteur, ayant une densité inférieure de 20 % à celle des plaquettes thermiques conventionnelles. Une autre innovation mise au point conjointement par les deux entreprises, ce matériau conducteur est léger, possède une conductivité thermique élevée et respecte les normes mondiales les plus strictes relatives aux voitures électriques intelligentes haut de gamme. Le respect de ces normes rend les batteries plus sûres et leur confère des propriétés ignifuges exceptionnelles. Fort de ces innovations de pointe en matière de sécurité, le super SUV HiPhi X est une solution de mobilité intrinsèquement plus sûre, et non seulement une voiture électrique de haute technologie.

À propos de la marque HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. HiPhi X est un véhicule électrique doté d'un châssis hybride et léger en aluminium. Sa conception incorpore la durabilité, en optant notamment pour du cuir végétalien et l'utilisation de matériaux recyclables.

À propos de Human Horizons

La renommée de Human Horizons repose sur la recherche et le développement dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation de véhicules intelligents du futur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1328391/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1328392/2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1213394/HiPhi_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 01:05 et diffusé par :