Togetherall obtient un investissement de 10 millions de dollars de FPE Capital

LONDRES, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Togetherall , la principale plateforme en ligne sur la santé mentale, a obtenu un investissement de 10 millions de dollars d'un investisseur en développement de logiciels et de services, FPE Capital LLP (FPE).

L'investissement fait suite à l'expansion accélérée de Togetherall sur le marché nord-américain, en mettant l'accent sur la croissance du marché américain, ainsi que sur la croissance continue au Royaume-Uni et au Canada dans les secteurs de l'enseignement supérieur, des entreprises et de la santé. FPE sera le plus grand investisseur aux côtés de l'investisseur à impact social, Impact Ventures UK (IVUK), concluant le huitième investissement de FPE Fund II.

Togetherall offre un accès à une communauté en ligne, basée sur la population et avec modération clinique pour accompagner les personnes ayant des problèmes de santé mentale via un soutien anonyme de pair à pair, 24h/24, 7j/7. Lancé en 2007, Togetherall a aidé plus d'un quart de million de membres à ce jour et près de 90 000 personnes au cours des 12 derniers mois.

L'investissement de FPE Capital dans la plateforme en ligne sur la santé mentale renforce l'ambition de Togetherall d'avoir un impact plus positif pour tous ceux qui utilisent le service et contribuera à accélérer le développement de produits et le nombre de ressources pour les membres.

Comme les personnes qui demandent un traitement en santé mentale font face à des obstacles accrus pour obtenir le soutien dont elles ont besoin, la demande dépassant souvent l'offre de services (selon le centre pour la santé mentale britannique : Centre For Mental Health ), Togetherall aide à éliminer les obstacles à l'accès aux services traditionnels, ou propose un soutien individuel. Togetherall lutte également contre la stigmatisation qui survient souvent lorsqu'une personne demande de l'aide en raison de problèmes de santé mentale.

Une solution basée sur la population dans le but de fournir un soutien en santé mentale à tous, la plateforme en ligne avec modération clinique permet aux personnes ayant des problèmes de santé mentale légers à modérés de parler anonymement de leurs sentiments et de leurs expériences à leurs pairs. Togetherall offre également une variété de cours et de ressources pour permettre aux utilisateurs de gérer eux-mêmes leur santé mentale. Cours et ressources sont tous modérés 24h/24, 7j/7, par des praticiens formés qui assurent un environnement sûr et stimulant.

Commentant l'investissement, Henry Jones, PDG de Togetherall, a déclaré : « C'est une étape vraiment importante pour notre entreprise. »

« L'objectif de Togetherall est de bâtir une entreprise mondiale offrant au plus grand nombre de personnes possible une communauté en ligne, sécurisée, où elles peuvent offrir et recevoir du soutien en période d'anxiété et d'isolement. Le partenariat avec FPE, un investisseur technologique aussi expérimenté, est un énorme coup de pouce à nos plans ambitieux pour la croissance de notre impact. »

Au fur et à mesure que de nouvelles restrictions sont mises en place au Royaume-Uni, de plus en plus de personnes connaîtront des niveaux accrus d'isolement, d'anxiété et de dépression, sans avoir accès à un soutien en santé mentale. Togetherall est bien placé pour répondre à cette demande accrue.

Kevin Bone, associé chez Impact Ventures UK, revient sur le parcours de Togetherall à ce jour : « IVUK soutient Togetherall depuis 2014, et l'a vu évoluer. D'une excellente idée, Togetherall est devenu une entreprise florissante qui aide des centaines de milliers de personnes au Royaume-Uni et partout en Amérique du Nord. Nous accueillons chaleureusement FPE et nous réjouissons à la perspective de travailler avec eux et avec l'équipe exceptionnelle de Togetherall pour apporter ses services aux millions de personnes dans le besoin ».

Togetherall rejoint d'autres investissements axés sur les produits technologiques dans le portefeuille de FPE, notamment : Questionmark, Masstech, Kallik et MaxContact. L'investissement en capital pour la croissance de FPE est destiné essentiellement au financement principal afin d'aider l'entreprise à accélérer sa croissance en Amérique du Nord.

« FPE est ravi d'avoir réalisé cet investissement passionnant pour la croissance de Togetherall », a déclaré Henry Sallitt, co-fondateur et associé directeur de FPE, « C'est une organisation qui combine un modèle d'affaires SaaS réussi avec un objectif réel et un impact social. Nous sommes impatients de travailler avec Henry et cette équipe pour soutenir leurs ambitions de croissance. »

Notes à l'intention des rédacteurs :

À propos de Togetherall :

Fondé en 2007 sous le nom de Big White Wall, Togetherall est un service de santé mentale en ligne de premier plan qui offre à des millions de personnes partout au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, au Canada et aux États-Unis un accès au soutien communautaire et professionnel 24 h/24, 365 jours par an. Le service est enregistré auprès d'un organisme réglementaire indépendant, la Care Quality Commission (CQC), et est cliniquement éprouvé pour aider ceux qui sont aux prises avec le stress, l'isolement, l'anxiété, la dépression et d'autres problèmes de santé mentale courants. Depuis son lancement, Togetherall a soutenu de nombreuses personnes aux prises avec une santé mentale défaillante, s'appuyant sur un partenariat avec des clients des secteurs de l'éducation, de la santé, des entreprises et des organismes de bienfaisance.

À propos de FPE Capital :

FPE est un investisseur spécialisé en capital-investissement pour la croissance dans les secteurs des logiciels et des services. La société investit dans des entreprises de logiciels et de services britanniques et irlandaises appartenant au segment inférieur du marché intermédiaire et dotées de modèles économiques avantageux, qui offrent un potentiel de croissance important sur de grands marchés en pleine mutation structurelle. Elle est agréée et réglementée par l'instance de régulation du secteur financier britannique, la Financial Conduct Authority (FCA). www.fpecapital.com

