Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le lundi 9 novembre 2020

10 h 00

Le premier ministre fera une annonce avec le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Navdeep Bains, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, Maryam Monsef, la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, et le leader du gouvernement à la Chambre des communes, Pablo Rodriguez. Un point de presse suivra.