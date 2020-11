Perturbation de l'impression du journal Le Devoir pour quelques secteurs de Montréal et des environs





MONTRÉAL, le 7 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Un bris mécanique survenu aujourd'hui chez l'imprimeur desservant la ville de Montréal et les régions environnantes retardera la livraison de l'édition du Devoir du samedi 7 novembre 2020. Les copies de l'édition du jour ne pourront pas être acheminées chez certains abonnés et dépositaires pour la journée de samedi.

Les abonnés et dépositaires des municipalités et régions ci-dessous recevront l'édition manquante du samedi 7 novembre la journée suivante, soit le dimanche 8 novembre. Plus particulièrement, ce bris affecte:

Vaudreuil-Dorion et Salaberry-de-Valleyfield ;

et ; Les régions des Laurentides ( Saint-Lin-Laurentides , Chertsey etc.) et de Lanaudière;

, etc.) et de Lanaudière; L'Est de l'île de Montréal;

Les dépositaires de la ville de Longueuil .

La livraison du Devoir pour les autres secteurs du réseau de distribution risque également d'être quelque peu retardée pour la journée de samedi.

Nous nous excusons pour les inconvénients à tous nos fidèles lecteurs.

