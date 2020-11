Relance de l'économie québécoise - Québec injecte 30 millions de dollars pour permettre à CAE de poursuivre ses activités en santé





QUÉBEC, le 7 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Par l'entremise d'Investissement Québec, le gouvernement du Québec attribue à CAE un prêt de 30 millions de dollars remboursable par redevances. Cet appui permettra à l'entreprise de poursuivre ses activités de recherche et développement en lien avec la mise au point de produits et services pour des applications de simulation et de formation dans le secteur de la santé.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Grâce à cet investissement, CAE réalisera la deuxième phase de son projet Genèse, lancé en 2009. Cette phase comprend le développement de nouveaux simulateurs de patients, de simulateurs gériatriques et pédiatriques, de plateformes pour la formation en gestion des voies respiratoires et la simulation de la colonne vertébrale, de produits pour les fabricants d'équipements ainsi que de nouveaux modules pour simulateurs de chirurgie et de matériel médical. La deuxième phase du projet s'effectuera au coût de 82,4 millions de dollars et créera 50 emplois dans la région de Montréal.

La première phase du projet Genèse, pour laquelle le gouvernement du Québec a accordé un prêt de 70 millions de dollars, a permis à CAE de développer et de mettre en marché des produits interactifs visant la formation des professionnels de la santé, comme des simulateurs d'échographie et de chirurgie. La division CAE Santé est ainsi devenue un leader mondial des solutions de formation dans le domaine de la simulation en santé.

Citations :

« Alors que le contexte économique actuel est difficile, l'appui gouvernemental s'avère très pertinent pour soutenir la croissance des activités de CAE dans le secteur de la santé, un domaine stratégique pour le Québec. Grâce à son projet Genèse, CAE participe de plus à l'effort collectif de production de matériel médical en fabriquant des respirateurs nécessaires pour combattre la COVID-19. Un bel exemple de résilience pour nos entreprises québécoises! »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Nous sommes fiers de lancer cette nouvelle phase du projet Genèse avec l'appui du gouvernement du Québec. Cet investissement permettra à CAE d'innover davantage dans le secteur de la santé, surtout dans le contexte actuel, et de répondre aux occasions et aux demandes du marché mondial, hautement dynamique. Nous allons continuer à développer des technologies de même que des produits et services offrant la chance aux professionnels de la santé de se préparer et de pratiquer de façon sécuritaire pour les patients. De plus, le projet Genèse favorisera la mobilisation et les collaborations avec la chaîne d'approvisionnement et le secteur québécois de la santé. Cela consolidera la position du Québec à titre de leader mondial dans le domaine critique et prometteur de la sécurité des patients. »

Marc Parent, président et chef de la direction de CAE

Faits saillants :

CAE est une entreprise québécoise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé permettant de rendre le monde plus sécuritaire.

Son siège social est situé à Montréal et elle compte quelque 10 000 employés dans le monde, dont plus de 4 000 au Québec, incluant 1 500 spécialistes voués à la recherche et développement.

L'entreprise dispose d'un réseau mondial composé de 160 établissements et centres de formation à travers 35 pays ainsi que du parc de simulateurs de vol le plus important au monde.

