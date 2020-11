Stephanie Sprangers, fondatrice de Glamhive, et Jennifer Rade, styliste de célébrités, annoncent le Digital Fall Style and Beauty Summit





Glamhive a annoncé sa troisième conférence en ligne, qui sera organisée le 14 novembre. Le Glamhive Digital Fall Style and Beauty Summit (Sommet numérique d'automne du style et de la beauté de Glamhive) réunira plusieurs des plus grands leaders de la mode et de la beauté, de la styliste de Sarah Jessica Parker au coiffeur de Kim Kardashian. Ces leaders innovants discuteront de tout ce qui concerne la mode, le bien-être, la beauté, et bien plus encore. Stephanie Sprangers et Jennifer Rade co-organiseront l'événement.

« Je suis ravie de co-organiser le Glamhive LIVE Fall Style and Beauty Summit aux côtés de Stephanie. Nous réunissons les stylistes, maquilleurs professionnels, coiffeurs, designers et entrepreneurs les plus incroyables de la planète pour partager tout ce qu'ils ont appris ? qu'il s'agisse des secrets de leurs débuts, ou de tous les conseils et astuces sur la manière d'avoir un superbe style personnel », a déclaré Jennifer Rade, styliste de célébrités et costumière. Jennifer fait partie des stylistes les plus convoités d'aujourd'hui. Sa clientèle inclut des célébrités prestigieuses parmi lesquelles Angelina Jolie, Abbie Cornish, Cher, et Jenna Fischer, ainsi que les artistes musicaux Lady A, Pink, Marilyn Manson, Dave Matthews, Amy Winehouse, Motley Crue, et Tina Turner. Son travail a été présenté dans de nombreuses publications, parmi lesquelles W, Vanity Fair, Marie Claire, GQ, Esquire, et Harper's Bazaar.

« La vision de Glamhive consiste à rendre le style personnel accessible à tous et partout, et nos événements numériques représentent une merveilleuse extension de cette vision. Cette année nous a permis de rendre nos événements accessibles à tous et partout, afin que les passionnées de mode et de beauté ou les personnes qui travaillent dans l'industrie aient la possibilité d'apprendre auprès des meilleurs du secteur », a déclaré Stephanie Sprangers, fondatrice de Glamhive. Stephanie Sprangers est la fondatrice et cheffe de la direction de Glamhive, le service de stylisme personnel en ligne qui propose à tous des stylistes personnels et des maquilleurs experts, recrutés directement dans le monde d'Hollywood et à partir d'Instagram. Glamhive a développé un logiciel propriétaire qui permet aux stylistes de faire vivre aux clients une expérience de style 100 % en ligne, de façon à ce que les personnes puissent travailler avec des stylistes partout dans le monde.

Cet événement payant d'une journée inclura 22 segments et plus de 50 intervenants. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de quelques-uns des thèmes qui seront abordés par sa gamme d'intervenants vedettes.

THÈMES :

Zoom sur le style : Acquérir un style superbe (et confortable)

Dans les coulisses d'un styliste de mode

Priorité aux fonds de teint

En quoi votre environnement intérieur impacte votre humeur et reflète votre style

Comment constituer la garde-robe de vos rêves

Style à 360 degrés -- La relation étroite entre coiffure, maquillage et garde-robe

Entrepreneuriat -- le courage de réaliser vos rêves

L'avenir du tapis rouge

Le chic des femmes françaises et notre obsession pour la série Emily in Paris

Les formes comptent -- aimez-vous et aimez vos formes

Façonnez votre santé -- boostez votre énergie et votre immunité

Les fondamentaux en matière de soins cosmétiques : Coacher les clients en matière de soins auto-administrés

Style iconique + comment affirmer votre style

INTERVENANTS :

Parmi les intervenants figurent des stylistes de célébrités, des maquilleurs professionnels, et des responsables de l'image qui travaillent aux côtés des plus grands noms d'Hollywood et au-delà, parmi lesquels :

Angelina Jolie, Mandy Moore, Sarah Jessica Parker, Kristen Bell, Khloe Kardashian, Robert Downey Jr, Keanu Reeves, Dwayne Johnson, Donald Glover, Sharon Stone, Serena Williams, Miranda Lambert, Julianne Moore, Liv Tyler, et bien plus encore.

STYLISTES DE CÉLÉBRITÉS :

Jennifer Rade, Ilaria Urbinati, Erin Walsh, Nicole Chavez, Jeanne Yang, Janelle Miller, Lindsey Dupuis, Tiffany Gifford, Sonia Young, Rachel Wirkus, Kesha McCloud

MAQUILLEURS PROFESSIONNELS ET COIFFEURS DE CÉLÉBRITÉS :

Danesa Myricks, Andrew Fitzsimons, Daniel Martin, Colleen, Runne, Quinn Murphy, Sheridan Ward, Simedar Jackson, et Mia Santiago

ENTREPRENEURS, DESIGNERS ET DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cindy Eckhert (The Pink Ceiling Fund), Jonathan Sposato (fondateur de PicMonkey), Carrie Colbert (Curated Capital), Summer Holl (présidente d'Elyse Walker), Christian Juul Nielsen (Herve Leger | Aknvas), Lucy Aylen (Never Fully Dressed), le Dr Shrereene Idress, le Dr Avanti Kumar Singh

ANIMATEURS :

Brian Underwood (O the Oprah Magazine), Brooke Jaffe (ancienne directrice Mode chez Bloomingdales), Jack Eustace, Nicole Young (E! News), Kibwe Chase Marshall (cofondateur, The Kelly Initiative), Jezlan Moyet.

Les billets permettant d'assister à la conférence sont vendus à 99 USD pour la journée entière, et incluent une playlist personnalisée de She-J Nikki Pennie. Les sponsors principaux du Glamhive Digital Fall Style and Beauty Summit sont Mary Kay et son Mary Kay Global Design Studio. Parmi les autres sponsors figurent, entre autres, NuBra USA, LEO, AKNVAS, et NYDJ.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.glamhive.com/upcoming.

À propos de Glamhive

Glamhive a été fondée par l'entrepreneure Stephanie Sprangers en 2017 avec pour vision de démocratiser le style personnel et en partant du postulat que la confiance qui accompagne le glamour ne devrait pas être réservée aux personnes riches et célèbres.

L'expérience de style en ligne offre à toute personne disposant d'une connexion WiFi un accès à des stylistes qui lui fourniront le soutien dont elle a besoin pour devenir la meilleure version d'elle-même. Pour les stylistes, il s'agit d'une plateforme de bout en bout transparente qui peut les aider à développer, 100 % virtuellement, leur réseau et leur activité commerciale.

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l'une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a plus de 56 ans, avec trois objectifs : développer des opportunités enrichissantes pour les femmes, proposer des produits irrésistibles et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins pour la peau, de produits cosmétiques de couleur, de suppléments nutritionnels, et de parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay s'engage à valoriser les femmes et leurs familles en s'associant à des organisations du monde entier, en se concentrant sur le soutien à la recherche sur le cancer, en protégeant les survivantes des violences conjugales, en embellissant nos communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois. Pour en savoir plus, consultez MaryKay.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 novembre 2020 à 18:40 et diffusé par :