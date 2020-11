Intema procède à la clôture des ententes de règlement de dettes





MONTRÉAL, 06 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF), développeur de eFlyerMaker.com, une plateforme de courrier électronique dotée de suites complètes de conformité et de création de contenu, annonce qu'elle a procédé à la clôture des ententes de règlement de dettes avec certains de ses créanciers, telles qu'annoncées le 20 octobre 2020, pour un montant total révisé de 274 975 $ en émettant un total de 10 999 000 actions de la Société à un prix de 0,025 $ par action ordinaire.



Toutes les actions émises dans le cadre des ententes de règlement de dettes seront soumises à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission.

À propos d'Intema Solutions Inc.

Depuis plus de 20 ans, Intema simplifie et optimise les activités de marketing en ligne des moyennes et grandes entreprises grâce à des technologies novatrices et à une expertise de pointe. Chef de file canadien du marketing par courriel basé sur la permission, Intema offre une vaste gamme de produits et services, dont le marketing SMS, le marketing de contenu et le marketing prédictif IA, ainsi que des services professionnels connexes. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web corporatif à intema.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

