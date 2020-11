Avis de santé publique : Éclosion de salmonellose liée aux hérissons de compagnie





Premier avis

Pourquoi tenir compte du présent avis

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) collabore avec ses partenaires provinciaux en santé publique pour enquêter sur une éclosion de cas de salmonellose (infection à salmonelles) dans trois provinces.

Selon les constatations de l'enquête jusqu'à maintenant, l'exposition à des hérissons de compagnie a été identifiée comme source probable de l'éclosion. Plusieurs personnes infectées déclarent avoir eu un contact direct ou indirect avec des hérissons avant que la maladie ne se manifeste. Les personnes qui sont tombées malades ont indiqué avoir acheté des hérissons de diverses sources, notamment dans des animaleries, chez des éleveurs ou auprès de vendeurs ayant fait de la publicité en ligne. L'enquête se poursuit pour déterminer si les hérissons viennent d'une même source.

Dans le but de prévenir d'autres cas, nous recommandons aux Canadiens d'avoir de bonnes pratiques de lavage des mains, de les pratiquer fréquemment et d'avoir de bonnes pratiques de manipulation des hérissons et leur environnement.

Les hérissons peuvent être porteurs de salmonelles même s'ils ont l'air d'être propres et en bonne santé et qu'ils ne montrent pas de signes de maladie. Même un contact indirect avec ces animaux ou leurs environnements.

Le présent avis de santé publique sera mis à jour à mesure que l'enquête se poursuit.

Résumé de l'enquête

En date du 6 novembre 2020, il y a 11 cas confirmés d'infection à Salmonella Typhimurium dans les provinces suivantes : Alberta (4), Saskatchewan (1), et Québec (6). Les personnes ont été malades entre décembre 2019 et août 2020. Personne n'a été hospitalisé et aucun décès n'a été signalé. Les personnes malades avaient entre deux mois et 63 ans. La majorité des personnes malades (73 %) sont de sexe masculin.

L'enquête concertée sur l'éclosion a été lancée parce que des cas d'infection à Salmonella Typhimurium ayant des empreintes génétiques similaires ont été signalés.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis (en anglais seulement) enquêtent également sur une éclosion d'infections à Salmonella Typhimurim qui a une empreinte génétique similaire à celle des maladies signalées relativement à cette éclosion. Les enquêteurs du Canada et des États-Unis continuent de collaborer pour échanger des informations et déterminer les points communs dans les renseignements sur l'éclosion, qui peuvent permettre de déterminer si les hérissons viennent d'une même source.

Étant donné qu'il y a un intervalle de temps entre l'apparition de la maladie et son signalement aux responsables de la santé publique, il est possible que d'autres cas plus récents liés à l'éclosion soient signalés. Dans le cas de la présente éclosion, cet intervalle se situe entre six et sept semaines.

Qui est le plus à risque

Tout le monde peut contracter la salmonellose, mais les enfants de 5 ans et moins, les aînés, les personnes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli risquent davantage d'être gravement malades.

La plupart des personnes qui contractent la salmonellose se rétablissent complètement en quelques jours. Il est possible qu'une personne soit infectée par les bactéries sans être malade ni avoir de symptômes, mais elle peut quand même transmettre l'infection.

Ce que vous devriez faire pour protéger votre santé

Les hérissons peuvent être porteurs de salmonelles. Embrasser et câliner un hérisson peut répandre les salmonelles sur votre visage ou votre bouche et vous rendre malade. Les mesures simples qui suivent vous permettront de réduire le risque de maladie à la suite d'un contact avec des hérissons et leurs environnements.

Ne mangez pas, ne buvez pas et ne mettez rien dans votre bouche lorsque vous manipulez un hérisson.

Lavez-vous toujours les mains à l'eau tiède et au savon immédiatement après avoir touché un hérisson, ses aliments et ses fournitures ou après être allé à un endroit où il vit ou se promène, surtout avant de toucher des enfants de moins de cinq ans ou d'en prendre soin.

Ne conservez pas de hérissons dans les domiciles, les garderies, les écoles et autres établissements où il y a des enfants de 5 ans et moins.

Supervisez toujours les enfants lorsqu'ils touchent des hérissons ou jouent avec eux. Ne les laissez pas mettre des hérissons ou leurs fournitures près de leur bouche ou partager leurs aliments ou boissons avec des animaux. Assurez-vous qu'ils se lavent bien les mains après avoir touché des hérissons.

Nettoyez régulièrement les surfaces ou objets touchés par des hérissons avec de l'eau savonneuse puis avec un désinfectant. Les vêtements ou linges de maison qui sont entrés en contact avec des hérissons doivent être lavés et séchés complètement à la température la plus chaude possible.

Ne lavez pas de hérisson dans l'évier de la cuisine, dans le bain ou dans l'évier de la salle de bain. Le nettoyage des cages et des fournitures doit se faire dehors autant que possible pour éviter la contamination à l'intérieur de la maison. Les excréments de hérisson peuvent être jetés dans les toilettes. La litière et autres déchets solides doivent être mis dans des sacs et jetés de façon appropriée.

Gardez les hérissons et tous leurs aliments, contenants et jouets loin de la cuisine et d'autres endroits où des aliments sont préparés ou mangés.

Connaissez les besoins particuliers de votre hérisson. Gardez toujours les hérissons dans des habitats spécialement conçus pour eux. Lorsqu'un hérisson est stressé, il peut répandre davantage de salmonelles. Si votre hérisson tombe malade, faites un suivi avec votre vétérinaire.

Les hérissons peuvent ne pas être le meilleur choix pour toutes les familles. Si vous décidez d'avoir un hérisson chez vous, parlez des risques avec votre professionnel de la santé ou votre vétérinaire, surtout si votre famille compte des jeunes enfants, des personnes enceintes, des personnes dont le système immunitaire est affaibli ou des adultes de 65 ans et plus.

Symptômes

Les symptômes d'une infection à salmonelles, appelée salmonellose, se manifestent généralement de 6 à 72 heures après l'exposition à un animal infecté, à une personne infectée ou un produit contaminé par la bactérie Salmonella.

En voici la liste :

fièvre;

frissons;

diarrhée;

crampes abdominales;

maux de tête;

nausées;

vomissements.

Les symptômes durent habituellement de 4 à 7 jours. Les personnes en bonne santé qui contractent la salmonellose se rétablissent souvent sans traitement. Dans certains cas, l'infection peut rendre gravement malade et entraîner une hospitalisation. Il peut parfois être nécessaire de prendre des antibiotiques. Les personnes qui contractent la salmonellose peuvent être contagieuses durant des jours, voire des semaines. Les personnes qui ont des symptômes ou des problèmes médicaux sous-jacents devraient communiquer avec un professionnel de la santé si elles soupçonnent qu'elles ont contracté la salmonellose.

Ce que fait le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les Canadiens contre les éclosions de maladies entériques. Lors d'une éclosion, l'Agence de la santé publique du Canada dirige l'enquête sur la santé humaine et communique régulièrement avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour surveiller la situation et participer à l'intervention contre l'éclosion.

Le gouvernement du Canada continuera de tenir les Canadiens au courant de tout fait nouveau concernant les enquêtes.

Renseignements supplémentaires

