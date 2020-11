« In Shanghai, China meets the U.S. » - connect now with the future, le deuxième d'une courte série de quatre épisodes





SHANGHAI, 6 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Un reportage de T house :

Au cours de l'Exposition internationale sur les importations en Chine de cette année, Zou Yue, hôte et leader d'opinion chinois, a visité la giga-usine de Tesla à Shanghai, et la Phase IV du projet de Yangshan, le plus grand port géré par des robots au monde, pour observer les entreprises américaines et le commerce transpacifique en plein essor, et filmer une courte série de quatre épisodes intitulés « In Shanghai : China Meets the U.S. ». Le deuxième épisode de cette série explore le dynamisme et la relation entre les deux pays.

Le concept de dissociation mis en avant par certains politiciens américains suscite des inquiétudes quant à savoir si les deux plus grandes économies du monde vont rompre leurs liens. Le voyage de Zou Yue à la giga-usine de Tesla à Shanghai montre la progression rapide d'une technologie innovante et le lancement encore plus rapide de voitures. L'usine de plusieurs milliards de dollars est cruciale pour Tesla, dont les ambitions internationales sont importantes et bien connues. La Chine est déjà le plus important marché pour les voitures électriques. Le succès que connaît Tesla en Chine renforcera l'entreprise aux États-Unis et créera davantage d'emplois à l'étranger.

Dans cet épisode, Wang Shouwen, vice-ministre du Commerce et représentant adjoint au Commerce international de la Chine, prédit que les entreprises à capitaux étrangers qui se concentrent sur le marché intérieur chinois élargiront davantage leurs chaînes d'approvisionnement en Chine.

Un rapport McKinsey publié en 2019 souligne la façon dont les liens entre le monde et la Chine se renforcent chaque jour, parce que le pays constitue à la fois un marché, un fournisseur et un pourvoyeur de capitaux. Au port de Yangshan, le commerce maritime dans la région du Pacifique a augmenté de 20 % en août, et ce, malgré l'impact de la COVID-19 et la guerre tarifaire.

La Chine mise sur un large éventail de fournisseurs non liés aux cours d'eau et de clients en aval, ce qui augmente la fiabilité des chaînes d'approvisionnement en Chine et réduit leur vulnérabilité aux perturbations. Des efforts américains pour se dissocier de la Chine signifieraient que les États-Unis se dissocieraient du monde.

