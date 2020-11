EV2020VÉ, la plus importante conférence de la décennie en mobilité électrique





MONTRÉAL, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Au moment où la mobilité électrique prend son envol à travers le Canada et le monde, la conférence annuelle de Mobilité Électrique Canada (en format virtuel) sous le thème Électro-mobilisons! (9-10 novembre) sera vraisemblablement la plus importante conférence de la décennie en mobilité électrique au Canada.

Plusieurs annonces importantes

Plusieurs annonces seront faites lors de cette conférence par Hydro-Québec, FLO, Mobilité Électrique Canada, StatsCan, etc, ce qui signifie que cet événement sera très couru par tous les joueurs importants de l'industrie canadienne de l'électrification des transports.

Conversations avec des ministres

Cette conférence verra de plus la participation de 3 ministres impliqués dans le domaine :

L'Honorable Navdeep Bains, Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Canada

L'Honorable Seamus O,Regan, Ministre des Ressources Naturelles, Canada

Benoit Charette , Ministre de l'Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques, Québec

Une stratégie industrielle canadienne en électrification des transports

Lors de cette conférence qui accueillera des dizaines de scientifiques, d'ingénieurs et d'entreprises du Canada et du reste de la planète, il sera question de l'avenir de l'industrie de l'électrification des transports légers et lourds dont plusieurs panels consacrés à la création d'une stratégie industrielle canadienne en électrification des transports.

Cette conférence a été rendue possible grâce au soutien de nos commanditaires :

Platine : Hydro-Québec, ABB, le gouvernement du Canada

Or : Alectra Utilities, Ontario Power Generation, FLO, La Compagnie Électrique Lion, Guidehouse

Argent : Québecor, Switch, Uber, Jour de la Terre Canada, Enel X, BYD, Ivey Foundation, IES Synergy, Electrify Canada, CIBC

Programme : https://emc-mec.ca/ev2020ve/2020-11-09/?lang=fr

Inscriptions : https://emc-mec.ca/ev2020ve/inscription/?lang=fr

