Une Montréalaise rafle le gros lot de 70 000 000 $ au Lotto Max... après avoir joué à la loterie pour la première fois!





MONTRÉAL, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Shu Ping Li, une résidente de Montréal, a mis la main sur l'impressionnant gros lot de 70 000 000 $ au tirage du Lotto Max du 9 octobre. La gagnante, qui tentait sa chance à la loterie pour la toute première fois, a eu droit à une surprise mémorable. Il s'agit du deuxième montant de cette importance à être remporté au Québec cette année.

La nouvelle multimillionnaire a participé à un point de presse au siège social de Loto-Québec, à Montréal. Ce point de presse s'est déroulé dans le respect des mesures sanitaires, et a été diffusé en direct pour que les représentants des médias et le public puissent y assister virtuellement.

Afin de respecter la distanciation physique, Loto-Québec a procédé à la remise du chèque par l'entremise d'un robot de taille humaine nommé SARA, conçu, coordonné et contrôlé par le club étudiant Walking Machine de l'École de technologie supérieure (ÉTS). C'est grâce à un partenariat établi avec l'ÉTS et le Centech, visant à soutenir l'innovation québécoise, que Loto-Québec a eu le plaisir d'utiliser le robot pour une deuxième fois.

Faits saillants :

Shu Ping Li a eu l'idée d'acheter ses premiers billets de loterie quelques semaines plus tôt, en voyant qu'un lot d'importance avait été remporté au Québec.

a eu l'idée d'acheter ses premiers billets de loterie quelques semaines plus tôt, en voyant qu'un lot d'importance avait été remporté au Québec. Le gros lot de 70 000 000 $ offert au Lotto Max le 9 octobre l'a incitée à tenter sa chance.

La gagnante a découvert son gain le lendemain du tirage. Fébrile, elle a attendu que la poussière retombe avant de venir réclamer son lot à Loto-Québec.

La gagnante souhaite encore réfléchir à ce qu'elle fera de sa nouvelle fortune.

Citation :

« C'est le plus gros lot qu'il est possible de remporter au Lotto Max, mais aussi parmi toutes les loteries offertes par Loto-Québec et au Canada. Nous sommes fiers de remettre, pour la deuxième fois de notre histoire, un montant de cette importance. Rappelons qu'en février dernier, une famille de huit de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches avait aussi remporté ce gros lot record », souligne Lynne Roiter, présidente et chef de la direction de Loto-Québec.

COVID-19 : comment réclamer son lot?

Afin de contribuer à l'effort collectif contre la propagation de la COVID-19 et de protéger la santé de ses clients ainsi que celle de ses employés, Loto-Québec a rouvert ses centres de paiement aux gagnants des bureaux de Montréal et de Québec sur rendez-vous seulement, pour la réclamation de lots de 10 000 $ ou plus. Dans la situation actuelle, la réclamation par la poste est le moyen le plus efficace et le plus sécuritaire de réclamer un lot de moins de 10 000 $. Les lots de 600 $ ou moins peuvent être réclamés chez l'un de nos détaillants.

Il est à noter que les gagnants qui sont détenteurs de billets physiques dont la date d'expiration se situe entre le 17 mars et le 17 septembre 2020 inclusivement bénéficient de six mois supplémentaires pour réclamer leur lot. Les modalités de paiement de lots remportés sur lotoquebec.com demeurent inchangées.

