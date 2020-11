Un nouveau CA pour l'association des Entreprises privées de personnel soignant du Québec





MONTRÉAL, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'association des Entreprises privées de personnel soignant du Québec (EPPSQ) est heureuse de présenter les membres de son tout nouveau conseil d'administration. Voici donc les administrateurs pour l'année 2020-2021 :

Hélène Gravel, Agence Continuum : présidente

Martin Legault, Premier Healt of America : vice-président

Marquis Grenier, Agence MD santé : trésorier

Chantal Lambert, L'Étoile à domicile : administratrice

Jill Eusanio, Confort Élite/Elite Comfort : administratrice

Dany Côté, Expertise en soins de santé 24/7 : administrateur

Représenter et promouvoir les entreprises privées de la santé

Fondée en 2016, l'EPPSQ a pour mission de représenter les entreprises privées oeuvrant dans le domaine de la gestion du personnel en soins de santé afin de promouvoir et de défendre les intérêts et les valeurs de ses membres.

L'EPPSQ parle d'une seule voix pour que tous les acteurs du réseau de la santé reconnaissent ses membres comme une solution efficace et souhaitable. De plus, l'association propose aux décideurs du réseau de la santé une écoute et une participation active pour innover, faire autrement et faire mieux grâce à la contribution de ses membres.

Les services de santé sont appelés à connaître des changements en profondeur au cours des prochaines années. Il importe donc de développer de nouvelles façons de faire, plus efficaces et plus accessibles, qui bénéficieront au plus grand nombre de personnes au Québec.

« Dans une période particulièrement riche en actualités concernant le placement de personnel en milieux de santé, nous entendons faire bouger les choses pour protéger l'intégrité des membres de l'EPPSQ. », affirme sa nouvelle présidente, Hélène Gravel.

