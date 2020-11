Entente de financement triennale avec le Ministère de l'Éducation





1 875 942 $ pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches



LÉVIS, QC, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec vient d'octroyer une somme de 1 875 942$ pour soutenir la réussite éducative et la persévérance scolaire en Chaudière-Appalaches par le biais de son instance régionale de concertation, Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches (PRÉCA). Ce montant sera réparti à raison de 625 314$ sur les trois prochaines années financières, soit de 2020-2021 à 2022-2023.

La plus grande proportion de cette somme (406 201 $) sera réservée au soutien d'actions locales s'adressant aux jeunes et aux parents. Cette somme sera divisée par territoire, selon un mode de répartition convenu avec les représentants de ces territoires et PRÉCA, de la manière suivante :

Territoires 2020-2021 2021-2022 2022-2023 TOTAL Lévis 82 143,00 $ 82 143,00 $ 82 143,00 $ 246 429,00 $ Lotbinière 32 027,00 $ 32 027,00 $ 32 027,00 $ 96 081,00 $ Appalaches 43 358,00 $ 43 358,00 $ 43 358,00 $ 130 074,00 $ Beauce-Sartigan 53 936,00 $ 53 936,00 $ 53 936,00 $ 161 808,00 $ Robert-Cliche 29 728,00 $ 29 728,00 $ 29 728,00 $ 89 184,00 $ Nouvelle-Beauce 36 168,00 $ 36 168,00 $ 36 168,00 $ 108 504,00 $ Etchemins 26 231,00 $ 26 231,00 $ 26 231,00 $ 78 693,00 $ Bellechasse 34 419,00 $ 34 419,00 $ 34 419,00 $ 103 257,00 $ Montmagny 33 841,00 $ 33 841,00 $ 33 841,00 $ 101 523,00 $ L'Islet 34 350,00 $ 34 350,00 $ 34 350,00 $ 103 050,00 $ TOTAUX 406 201,00 $ 406 201,00 $ 406 201,00 $ 1 218 603,00 $

PRÉCA reconnait la spécificité de chaque territoire et l'expertise locale déjà en place. Dans cette optique, l'organisme offre sa confiance aux tables de concertations suivantes pour la priorisation des actions spécifiques à chaque milieu et qui seront financées grâce aux montants accordés par le MEES :

Table de concertation Équipe Jeunesse-Famille (MRC des Appalaches), Comité stratégique en réussite éducative de Beauce-Sartigan (MRC de Beauce-Sartigan), GRAP - Table de développement social de la MRC de Robert-Cliche (MRC de Robert-Cliche), Comité en persévérance scolaire de la Table Promotion Prévention Famille-Enfance-Jeunesse de Lévis (Lévis), Comité Pro-Action Jeunesse de Lotbinière (MRC de Lotbinière), Table préventive jeunesse de Bellechasse (MRC de Bellechasse), Table jeunesse des Etchemins (MRC des Etchemins) et la Table des partenaires jeunesse de Montmagny-L'Islet (MRC de L'Islet et MRC de Montmagny), MRC de Nouvelle-Beauce à confirmer.

PRÉCA se réjouit de cet appui financier renouvelé qui permettra l'amélioration et la pérennité des capacités d'agir des acteurs de la communauté pour les trois prochaines années. Une entente triennale soutiendra également le déploiement de visions stratégiques communes, en plus d'offrir la possibilité de réaliser un projet sur plus d'une année, et donc d'en bonifier la planification à moyen terme.

« L'enjeu de la réussite éducative demeure un enjeu majeur au développement de la société québécoise, notamment en cette période pandémique. C'est pourquoi les actions de PRÉCA, ainsi que toutes les actions portées par les organismes de la région auprès des jeunes et des parents et facilitées par l'entente avec le ministère de l'Éducation, contribueront l'émergence à des talents de notre région. »

- Normand Lessard, Président de PRÉCA.



À propos de PRÉCA



PRÉCA est l'instance de concertation par lequel se mobilisent les partenaires de la réussite éducative en Chaudière-Appalaches. Agissant tel un carrefour, la mission de PRÉCA est de reconnaître, encourager et soutenir les individus et les collectivités dans leurs démarches et actions de formation et de développement liées à la persévérance scolaire et à la qualification des travailleurs de demain.

SOURCE Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches

Communiqué envoyé le 6 novembre 2020 à 14:46 et diffusé par :