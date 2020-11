Renouvellement du mandat du commissaire chargé des débats des chefs





OTTAWA, ON, le 6 nov. 2020 /CNW/ - Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, l'honorable Dominic LeBlanc, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Les débats des chefs jouent un rôle essentiel dans les élections fédérales et constituent une pierre d'assise de la démocratie saine, dynamique et diversifiée du Canada. Depuis sa création en 2018, la Commission des débats des chefs a mobilisé les Canadiens aux élections fédérales du pays et constitué une tribune permettant aux citoyens de comparer les premiers ministres potentiels et leurs idées pour le pays, en plus d'en apprendre davantage sur ces personnes.

« C'est pourquoi je suis fier d'annoncer que cette commission indépendante, initialement créée pour organiser des débats en vue de l'élection de 2019, sera maintenue pour garantir la tenue de débats nationaux au Canada lors de la prochaine élection générale.

« Je suis également heureux d'annoncer le renouvellement de la nomination du très honorable David Johnston au poste de commissaire aux débats des chefs. Le leadership, les connaissances et l'expérience du commissaire Johnston font de lui la personne qui convient le mieux à ce poste pendant cette période.

« Sous la direction du commissaire Johnston, la commission s'appuiera sur le travail accompli et l'expérience acquise durant l'élection de 2019 pour organiser les prochains débats des chefs de manière rapide et efficace.

« Grâce à cette annonce, les Canadiens peuvent compter sur un processus ouvert et transparent pour l'organisation des débats des chefs au moment d'exercer leur droit de vote dans le cadre des prochaines élections fédérales. »

