Avis - Les caissons hyperbares à parois souples non homologués peuvent présenter de graves risques pour la santé

Résumé

Produit : Caissons hyperbares à parois souples non homologués

Problème : Des caissons hyperbares à parois souples sont vendus directement aux consommateurs en ligne, et leur utilisation est offerte comme service (c.-à-d. traitement). Ces instruments peuvent être dangereux et entraîner de graves blessures, voire la mort, chez les patients ou les personnes situées à proximité.

Conseils : N'achetez pas de caissons hyperbares à parois souples en ligne et n'obtenez pas de traitements de tiers utilisant ces produits.

Problème

Santé Canada informe la population canadienne que les caissons hyperbares à parois souples qui font l'objet de publicité en ligne ou dont l'utilisation est offerte comme service pour le traitement de divers problèmes de santé, notamment l'autisme, la paralysie cérébrale et les migraines, sont des instruments médicaux non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé.

Les caissons hyperbares à parois souples peuvent provoquer de graves blessures, voire la mort, chez les patients ou les personnes situées à proximité. Leur utilisation comporte les risques suivants : incendie, propagation de maladies transmissibles par contamination croisée entre les utilisateurs; dommages aux oreilles, aux yeux, aux sinus, aux poumons et aux dents; modification de la glycémie (taux de glucose dans le sang). Le risque d'incendie est considérablement accru lorsque l'appareil est utilisé en combinaison avec un dispositif de concentration d'oxygène.

Depuis la diffusion de son premier avis informant les Canadiens des risques liés à l'utilisation de caissons hyperbares à parois souples non homologués en octobre 2019, le Ministère a multiplié les démarches pour retirer ces produits du marché et donner suite aux plaintes.

Au début de 2020, Santé Canada a saisi six caissons hyperbares à parois souples non homologués chez des distributeurs du Québec. Les modèles sont les suivants :

caisson hyperbare à parois souples vertical et caisson hyperbare à parois souples horizontal de Yada;

caisson hyperbare à parois souples horizontal de marque Vitaeris 320, fabriqué par Oxyhealth LLC;

caisson hyperbare à parois souples horizontal de la série 9 d'Oxynova.

En septembre 2020, le Ministère a saisi trois autres caissons hyperbares à parois souples chez un distributeur de l'Alberta. Les modèles sont les suivants :

caisson hyperbare à parois souples de la série 7 d'Oxynova;

caisson hyperbare à parois souples de la série 8 d'Oxynova;

caisson hyperbare à parois souples de la série 9 d'Oxynova.

Santé Canada continuera de sévir contre les entreprises (importateurs, distributeurs et fabricants) qui vendent des caissons hyperbares à parois souples non homologués. Le Ministère collabore également avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour prévenir l'importation de caissons hyperbares souples non homologués, qui est illégale.

Selon le Règlement sur les instruments médicaux, il est interdit de faire la publicité ou d'importer en vue de la vente ou encore de vendre des instruments médicaux au Canada sans avoir obtenu les homologations nécessaires.

Santé Canada n'a homologué aucun caisson hyperbare à parois souples, mais l'oxygénothérapie au moyen de caissons hyperbares à parois rigides est un traitement médical reconnu au cours duquel les patients sont placés dans un environnement pressurisé riche en oxygène. Le Ministère a autorisé quatre fabricants de caissons hyperbares rigides au Canada.





Pour en savoir plus sur les caissons hyperbares à parois rigides, consultez la page web de Santé Canada sur l'oxygénothérapie hyperbare.

Conseils aux consommateurs

N'achetez pas de caissons hyperbares à parois souples en ligne et n'obtenez pas de traitements auprès de tiers utilisant ces produits.

Consultez un professionnel de la santé si vous utilisez ou avez utilisé un caisson hyperbare à parois souples et que vous êtes inquiet pour votre santé.

Vérifiez si la vente d'instruments médicaux a été autorisée en consultant la Liste des instruments médicaux homologués en vigueur de Santé Canada.

Transmettez toute plainte concernant des instruments médicaux, y compris la vente d'instruments non homologués, à Santé Canada.

Restez branché afin de recevoir les derniers avis et rappels de produit de Santé Canada.





