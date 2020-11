L'AGEHCUQTR se réjouit de l'annonce d'un campus universitaire de l'UQTR à Québec





VICTORIAVILLE, QC, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Trois-Rivières annonce officiellement le projet de campus universitaire à Québec pour l'été 2021. Pour l'Association générale des étudiants hors campus de l'UQTR (AGEHCUQTR), l'annonce était longuement attendue en raison des bienfaits pour la communauté universitaire de l'UQTR à Québec.

Raphaël Perron, co-président de l'Association des étudiants hors campus de l'UQTR à Québec, explique : « Les locaux actuels n'offrent plus l'environnement propice pour étudier ou pour enseigner. Dans les circonstances, c'est difficile pour l'Université de développer son offre. Ce qu'on a pu voir des plans du site Fleur de Lys, c'est un milieu de vie qui sera offert aux étudiants et aux enseignants. C'est une promesse de croissance. En plus, ce sera facilitant pour la cohésion des cohortes et ultimement pour la réussite scolaire! »

Dans ses nouveaux locaux, l'UQTR déplacera d'abord l'offre de cours qui a fait sa réputation à Québec: les programmes en psychoéducation au premier cycle et aux cycles supérieurs.

Selon M. Perron, « Personne ne fait de promesse, mais on sait que l'Université a des idées pour diversifier son offre à Québec. Il n'y a pas de hasard! Pour voir notre population étudiante doubler, ça va prendre des nouveaux programmes. »

Depuis le début du projet, l'Association des étudiants hors campus de l'UQTR reste à l'affut, notamment pour protéger les 400 étudiants actuels des contrecoups possibles du déménagement.

« Plusieurs étudiants sont précaires financièrement, plusieurs travaillent et étudient en même temps. Ils ont besoin de toutes leurs énergies pour bien performer pendant leur session. Faire face à un déménagement en milieu de session, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix! Les étudiants doivent pouvoir prévoir leur logement et leur mode de transport en fonction du lieu d'étude qui sera effectif lors du retour à l'enseignement en présentiel. », défend M. Perron.

Les étudiants hors campus espèrent de la transparence quant à l'avancement des travaux de la part de l'Université et du promoteur.

« On ose même offrir notre collaboration! Nous avons des ressources, nous avons des idées et nos étudiants sont les principaux concernés par le changement. Jusqu'à présent, la collaboration avec l'Université est bonne, mais nous pourrions faire plus, si l'information circulait davantage. », indique quant à elle Johanne Belisle, présidente de l'AGEHCUQTR.

En attendant que l'enseignement en présentiel puisse reprendre, l'AGEHCUQTR rappelle les ressources disponibles aux étudiants en cette période de confinement : le programme d'aide aux étudiants (PAE) qui offre notamment un soutien psychologique ; les services d'aide psychologique de l'UQTR ; les ateliers bien-être et les bourses de soutien COVID-19 des Services aux étudiants ; et, spécifiquement à Québec, le Projet d'accompagnement par les pairs en psychoéducation (PAPP). Visitez www.agehc.ca pour les détails.

À propos de l'Association générale des étudiants hors campus de l'UQTR (AGEHCQUQTR)

L'Association générale des étudiants hors campus de l'UQTR (AGEHCUQTR) regroupe l'ensemble des étudiants de l'UQTR qui suivent la majorité de leurs cours dans un centre universitaire ou un campus, autre que le campus de Trois-Rivières, au premier cycle et aux cycles supérieurs. Elle regroupe plus de 3 400 membres par session régulière. L'AEHC de Québec regroupe les membres de l'AGEHC qui suivent la majorité de leurs cours au centre universitaire de Québec.

www.agehc.ca

SOURCE Association générale des étudiants hors campus de l'UQTR

Communiqué envoyé le 6 novembre 2020 à 12:51 et diffusé par :