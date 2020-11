Les membres Teamsters ratifient une convention collective de cinq ans avec UPS Canada





Quebec, 06 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle convention collective de cinq ans a été ratifiée par une large majorité de travailleuses et travailleurs de première ligne de UPS Canada aujourd'hui. Cela survient après cinq mois d'intenses négociations entre l'entreprise et le syndicat des Teamsters, qui représente plus de 9,300 membres à UPS.



« Notre syndicat a pu obtenir des gains monétaires et des améliorations aux conditions de travail de ces travailleuses et travailleurs canadiens qui sont sur les premières lignes de cette pandémie. Cela reconnait le rôle critique qu'ils jouent dans la chaine d'approvisionnement depuis le début de cette crise, » a déclaré le président national de Teamsters Canada, François Laporte.

Le nouveau contrat améliorera la progression des salaires pour toutes les catégories de travailleurs, ce qui signifie que certains membres recevront immédiatement des augmentations pouvant aller de 2 à 3 $/h. Les travailleurs déjà rémunérés au taux maximum recevront une augmentation de 4,10 $ dollars au cours de la durée de la convention de 5 ans. Les employés à temps plein avec de l'ancienneté (au moins 90 jours d'expérience) gagneront temps double la fin de semaine, à condition qu'ils travaillent au moins cinq heures.

D'autres améliorations ont été apportées au régime de retraite, au régime d'avantages sociaux et aux dispositions relatives aux heures de travail. La politique relative à la pilosité faciale a également été assouplie, ce qui a permis à l'entreprise d'entrer dans le XXIe siècle en autorisant enfin les chauffeurs à porter une barbe soignée et bien taillée.

« J'aimerais remercier une fois de plus tous ceux qui ont pris part à ce processus, et j'aimerais surtout remercier et féliciter tous les membres du comité de négociations pour leur travail acharné dans de circonstances inhabituelles et difficiles, » a ajouté Laporte.

Teamsters Canada représente plus de 9,300 employées de première ligne à UPS, dont les chauffeurs, les mécaniciens, les employés affectés aux rampes de colis aériens, les préposés au tri, les manutentionnaires, les laveurs de véhicules, les préposés aux comptoirs de service à la clientèle et la plupart des employés cléricaux.

Les employés de « UPS Store » ne sont pas syndiqués et ne sont pas couverts par cette entente.

Les Teamsters représentent les intérêts de quelque 125 000 membres au Canada. La Fraternité internationale des Teamsters, à laquelle Teamsters Canada est affiliée, compte 1,4 million de membres en Amérique du Nord. Visitez teamsters.ca pour plus de renseignements, suivez-nous sur Twitter @TeamstersCanada et joignez-vous à nos amis sur Facebook à www.facebook.com/TeamstersCanada.

