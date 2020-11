Nomination d'un nouveau directeur général et secrétaire à l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec





QUÉBEC, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le président de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ), M. François Laliberté, ing.f., M.Sc., est heureux d'annoncer la nomination de M. François-Hugues Bernier, ing.f., à titre de directeur général et secrétaire de l'OIFQ. Monsieur Bernier occupait le poste de directeur général et secrétaire par intérim depuis quelques mois. Ceci fait suite à un processus rigoureux de mise en candidatures.

Monsieur Bernier est diplômé de l'Université Laval en génie forestier et en administration. Il a occupé le poste de directeur des communications et de la formation continue à l'OIFQ au cours des 15 dernières années, où il a travaillé en étroite collaboration avec la direction générale, la présidence et le Conseil d'administration, notamment sur les dossiers de planification stratégique, des finances, des relations avec les membres et les partenaires ainsi que les positions élaborées au fil des années sur les principaux enjeux liés à la gestion forestière québécoise et à la pratique professionnelle.

«?Monsieur Bernier est la personne toute désignée pour assurer la direction générale et le secrétariat de l'OIFQ. Il possède une vaste expérience des affaires de l'Ordre et il connaît bien l'équipe en place. En procédant à cette nomination, nous nous assurons d'une continuité efficace du mandat et de la mission de l'Ordre. Nous lui accordons toute notre confiance.?», de conclure M. Laliberté.

À propos de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Fondé en 1921, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec compte 1 929 membres oeuvrant dans toutes les régions du Québec. Il a pour mission d'assurer la protection du public en matière d'expertise professionnelle dans le secteur forestier québécois.

