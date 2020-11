Anuvia Plant Nutrients présente le SymTRX10SMC aux agriculteurs canadiens





Un nouvel engrais d'origine biologique visant à améliorer le rendement des cultures et la santé des sols

WINTER GARDEN, Floride, 6 novembre 2020 /CNW/ - Anuvia Plant Nutrients annonce que son nouvel engrais durable d'origine biologique SymTRX10SMC est maintenant autorisé au Canada et disponible pour les agriculteurs canadiens. Ceux-ci pourront profiter d'une technologie novatrice qui augmente le rendement des cultures, améliore la santé du sol et atténue l'impact environnemental. Pour la vente et le service de SymTRX10S, Anuvia s'est associée à ATP Nutrition-Canada, dont l'équipe appuiera le lancement du produit.

« Le SymTRX10S d'Anuvia offre aux agriculteurs un produit durable à haut rendement nutritif pour les plantes. Il renvoie jusqu'à 15 % de matière organique dans le sol, ce qui nourrit le microbiome du sol et améliore la santé du sol, explique Hugh MacGillivray, directeur commercial d'Anuvia. Le SymTRX10S est prêt à l'emploi, ce qui ne requiert aucun changement au niveau des pratiques de manipulation actuelles. Il peut être utilisé seul ou intégré aux mélanges d'engrais traditionnels. »

Le SymTRX10S utilise la technologie brevetée d'Anuvia pour récupérer, convertir et réutiliser des matériaux organiques, les transformant en engrais durables à haut rendement. Le SymTRX10S ne se limite pas à fournir les nutriments essentiels aux cultures. Il renvoie également de la matière organique au sol, ce qui alimente les microbes que contient le sol. Les nutriments sont acheminés efficacement aux cultures au moment où elles en ont le plus besoin et sous une forme que peuvent facilement assimiler les plantes. Davantage d'éléments nutritifs sont utilisés, et moins d'éléments nutritifs sont perdus dans l'environnement par le lessivage et la volatilité. La santé des sols s'améliore, et les émissions de gaz à effet de serre sont réduites.

Voici les principaux avantages que les producteurs peuvent obtenir grâce au SymTRX10S :

Efficacité nutritionnelle améliorée : Le SymTRX améliore la performance des cultures et en augmente le rendement par rapport aux engrais conventionnels.

Le SymTRX améliore la performance des cultures et en augmente le rendement par rapport aux engrais conventionnels. Sols en meilleure santé : Le SymTRX renvoie 15 % de matière organique dans le sol. Le renvoi de matière organique favorise un microbiome sain, ce qui contribue à améliorer la santé des sols. Des recherches démontrent une augmentation importante de l'activité microbienne et une augmentation de la masse racinaire.

Le SymTRX renvoie 15 % de matière organique dans le sol. Le renvoi de matière organique favorise un microbiome sain, ce qui contribue à améliorer la santé des sols. Des recherches démontrent une augmentation importante de l'activité microbienne et une augmentation de la masse racinaire. Durabilité : Le SymTRX est d'origine biologique. Il est fabriqué en récupérant des matières organiques qui seraient autrement rejetées. Il réduit l'impact environnemental en diminuant la perte d'éléments nutritifs par le lessivage et la volatilisation, et réduit les émissions de gaz à effet de serre dans des proportions allant jusqu'à 32 % par acre.

Le SymTRX est d'origine biologique. Il est fabriqué en récupérant des matières organiques qui seraient autrement rejetées. Il réduit l'impact environnemental en diminuant la perte d'éléments nutritifs par le lessivage et la volatilisation, et réduit les émissions de gaz à effet de serre dans des proportions allant jusqu'à 32 % par acre. Facile à utiliser et à mélanger : Le SymTRX est un produit sec et granulaire qui se mélange facilement à d'autres engrais et qui ne nécessite aucun changement pour s'adapter aux pratiques ou à l'équipement des agriculteurs.

Pour en savoir plus sur la technologie SymTRX d'Anuvia, visitez le www.futureoffertilizer.com ou le www.anuviaplantnutrients.com .

À propos d' Anuvia Plant Nutrients

Anuvia Plant Nutrients est un fabricant d'engrais durables à rendement élevé d'origine biologique destinés aux secteurs de l'agriculture et de l'entretien du gazon et de la pelouse. L'entreprise, dont le siège social est situé à Winter Garden, en Floride, a mis au point et utilise une technologie unique qui non seulement maximise la disponibilité et l'efficacité des nutriments au profit des plantes, mais qui améliore aussi la santé des sols, préserve les ressources naturelles et réduit les émissions de gaz à effet de serre. Anuvia s'engage à offrir des solutions faciles à adopter, rentables et durables qui comportent des avantages pour les clients, leurs collectivités et l'agriculture mondiale. Pour en savoir plus sur Anuvia Plant Nutrients - GreenTRXMC pour le gazon et la pelouse, SymTRX pour l'agriculture et AnugreenMC pour l'entretien des pelouses, visitez le www.anuviaplantnutrients.com .

À propos d'ATP Nutrition

ATP Nutrition est une entreprise scientifique spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits à haut rendement et les plans de gestion des éléments nutritifs fournissant des résultats répondant aux besoins des agriculteurs les plus exigeants. En stimulant la croissance grâce à la science, nous mettons l'accent sur les trois éléments fondamentaux de l'agriculture de production : les semences, le sol et la plante. Nos technologies révolutionnaires en matière de nutriments sont axées sur la recherche, et nous misons sur des formules brevetées éprouvées qui améliorent la santé et le rendement des plantes. Notre plateforme agronomique révolutionnaire R3 fait le lien entre la science et la protection des plantes et combine ces éléments en un outil simple et convivial qui stimule la valeur pour votre entreprise. Notre équipe de vente technique en agronomie chevronnée a démontré son aptitude en desservant les marchés de l'agriculture et de l'horticulture en Amérique du Nord. Nos partenariats avec des distributeurs et des détaillants de premier plan vous procureront un accès facile aux produits et à la base de connaissances approfondie du portefeuille de produits d'ATP. Pour plus d'informations sur l'entreprise, consultez le site de l'entreprise au https://www.atpnutrition.ca/

SOURCE Anuvia Plant Nutrients

Communiqué envoyé le 6 novembre 2020 à 12:07 et diffusé par :