Élections municipales générales 2021 - La campagne « Je me présente » est lancée!

QUÉBEC, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, lancent aujourd'hui le premier volet de la campagne « Je me présente », qui a pour but d'inciter les citoyennes à déposer leur candidature aux divers postes d'élues municipales.

Le premier volet de la présente campagne s'adresse particulièrement aux femmes. Ces dernières sont sous-représentées au palier municipal. Lors des élections municipales de 2017, elles ne comptaient que pour 31,3 % des candidatures.

La ministre Laforest, la ministre Charest ainsi que la présidente du Conseil du Statut de la Femme, Me Louise Cordeau, souhaitent accroître la participation des femmes à la politique municipale. Elles lancent d'ailleurs un message vidéo aujourd'hui mettant l'accent sur la valeur du leadership féminin au sein des instances municipales.

L'objectif principal de ce volet est d'inciter les citoyennes à déposer leur candidature aux postes de mairesse ou de conseillère municipale. Les messages véhiculés permettront une meilleure compréhension du profil et du rôle des élues municipales. Les ministres désirent également lancer ce message à toutes les personnes qui souhaitent participer à l'amélioration de leur milieu de vie : il est possible d'agir concrètement au sein de la politique municipale.

Conçue en trois volets, la campagne se déroulera de novembre 2020 à septembre 2021. Elle visera dans un second temps les jeunes et finalement, plus largement, la population.

Citations :

« J'encourage toutes les citoyennes à faire le saut en politique municipale. C'est une bonne façon de s'impliquer et de faire une différence positive dans son milieu de vie. À titre de ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je souhaite de tout coeur que les femmes soient justement représentées aux prochaines élections municipales générales. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La participation des femmes aux processus décisionnels conduit nécessairement à une société plus équitable et plus égalitaire. D'ailleurs, plus les femmes seront présentes en démocratie municipale, plus elles auront l'occasion d'influencer les institutions démocratiques et de les rendre plus accueillantes et adaptées à leur réalité. »

Isabelle Charest, ministre responsable de la Condition féminine

« La parité permet d'assurer la richesse et la diversité des points de vue. En s'engageant en politique municipale, les femmes exercent leur leadership et bâtissent notre société. »

Me Louise Cordeau, C.Q., présidente du Conseil du statut de la femme

Faits saillants :

Une campagne en trois temps :

Volet Femmes : novembre 2020 à mars 2021;



Volet Jeunes : janvier 2021 à mars 2021;



Volet Public général : avril 2021 à septembre 2021.

Pour accéder à la capsule vidéo de lancement de la campagne avec la ministre des Affaires municipales, la ministre responsable de la Condition féminine et la présidente du Conseil du statut de la femme : https://youtu.be/XNvSTgPPd9s

Lors des dernières élections municipales, en 2017 :

En tout, 4 472 postes sur une possibilité d'un peu plus de 8 000 avaient été pourvus sans opposition;



Pour 217 municipalités, tous les postes avaient été pourvus ainsi.



Seulement la moitié des municipalités en élection avait connu une course à la mairie.

