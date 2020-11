PredictIt bat les sondages, les statisticiens et les analystes, en prévoyant potentiellement et avec précision les résultats finaux des élections présidentielles dans chaque État





WASHINGTON, 6 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Depuis au moins le 7 août, soit environ 90 jours avant le jour de l'élection, les opérateurs de PredictIt, la bourse de la politique, ont prédit avec précision le résultat final de l'élection présidentielle, y compris dans la plupart des États les plus contestés et les plus surveillés.

« Même si les sondages ont changé de jour en jour, parfois de façon spectaculaire, notre communauté commerciale a démontré que les marchés de prédiction peuvent fournir des prévisions plus précises que la plupart des principaux enquêteurs, statisticiens et analystes couramment cités par les grands médias et sur lesquels l'électorat compte pour se faire une idée des résultats », a déclaré John Phillips, co-fondateur de PredictIt. « Cela ne fait que démontrer le pouvoir collectif de notre plate-forme, de notre communauté, et sa capacité à prévoir avec précision les résultats des élections. »

Dans sept États clés qui ont déjà été appelés (la Floride, l'Iowa, le Michigan, le New Hampshire, l'Ohio, le Texas et le Wisconsin), PredictIt a prédit avec précision et constance le résultat final pendant au moins les deux dernières semaines précédant le jour du scrutin. Dans un État clé, la Caroline du Nord, le vainqueur prévu a changé fréquemment au cours des 90 derniers jours, montrant une course incroyablement serrée pour les deux dernières semaines de l'élection. Selon ce qui se passe en Arizona, en Géorgie, en Pennsylvanie et au Nevada, les négociants auraient pu être précis à 100 % sur le décompte électoral.

PredictIt permet aux traders de faire des prédictions sur les futurs événements politiques en achetant des actions entre 1 et 99 cents en résultats binaires : soit oui, soit non. Le prix de l'action qui en résulte peut être lu comme la probabilité qu'un événement spécifique se produise, en se basant sur la sagesse de la foule. Plus le prix d'une action se rapproche du maximum de 99 cents, plus les négociants sont confiants dans le résultat.

Une fois que le résultat de l'événement est déterminé, le marché est réglé, toutes les parts du résultat gagnant s'élevant à 1,00 $. En d'autres termes, un commerçant qui achète des actions dans un résultat à 65 cents réaliserait un bénéfice de 35 cents par action si l'événement se réalise. Comme les prix des actions font partie d'un marché dynamique qui évolue en fonction des événements et des attentes, cet opérateur pourrait également vendre ses actions avant que le marché ne soit réglé.

Dans le cadre de sa mission, PredictIt partage ses données de marché avec près de 230 partenaires universitaires, dont des professeurs de West Point, Harvard, Carnegie Mellon, Columbia, Yale, l'Université de Pennsylvanie, Dartmouth, Oxford, Princeton et Duke, entre autres. Ces données offrent aux chercheurs une mine d'informations qui les aident à mieux comprendre des domaines d'étude aussi divers que la finance comportementale, la psychologie politique, l'informatique et la théorie des jeux.

PredictIt a été lancé en tant que projet académique de l'Université Victoria de Wellington en Nouvelle-Zélande (VUW) avec l'aide d'Aristotle, un leader mondial dans la fourniture de logiciels, de traitement de données et de services de vérification. Nous opérons selon les termes d'une lettre de non-action accordée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en octobre 2014.

