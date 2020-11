Lancement d'ECOPact à travers le Canada





MISSISSAUGA, ON, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de sa mise en marché en Europe, Lafarge Canada vous présente ECOPact, la plus grande gamme de béton durable de l'industrie qui procure des avantages de hautes performances, de durabilité et de circularité. Cette introduction est un élément essentiel de la stratégie de l'entreprise pour faire progresser la transition à la construction circulaire et à faibles émissions de carbone.

David Redfern, Président et directeur général de l'Est du Canada explique : «?L'arrivée d'ECOPact, la première marque de béton canadien réduit en CO 2 , marque une étape importante et redéfinit notre approche à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Lorsque les gens choisissent ECOPact, ils réduisent l'empreinte carbone d'un cube métrique de béton d'au moins 30 %, pourcentage pouvant être certifié, renforçant ainsi la capacité des propriétaires, des municipalités et des spécificateurs de veiller à l'impact sur le climat dans leurs critères d'approvisionnement. »



« Les communautés de l'Ouest canadien sont motivées à décarboniser, » dit Brad Kohl, Président et directeur général de l'Ouest du Canada. « Nous nous consacrons à changer la façon dont nous construisons, avec des solutions innovantes qui maximisent les performances et la qualité tout en réduisant l'impact des émissions de gaz à effet de serre. »

L'entreprise contribue grandement à la construction durable avec le lancement d'ECOPact aux Amériques, où elle vend près de 15 millions de mètres cube de béton prêt à l'emploi chaque année.

ECOPact est offert dans une gamme à faibles niveaux de carbone, soit de près de 30 à 70 % de moins d'émissions de carbone, en comparaison au béton standard. L'expansion future des produits au cours des prochains mois permettra de réduire jusqu'à 100 % les émissions de carbone par rapport au béton standard. Là où les conditions réglementaires le permettent, les produits ECOPact peuvent intégrer des matériaux de construction recyclés de valorisation ou de démolition, fermant davantage la boucle des ressources.

Avec cette nouvelle gamme de béton durable ECOPact, LafargeHolcim veut poursuivre sa lancée comme leader de la construction durable et circulaire. Consacrant le tiers de ses ventes nettes aux solutions durables, LafargeHolcim offre le plus grand portefeuille de produits et de technologies à faible teneur en carbone. La branche de recherche et de développement (R&D) de l'entreprise, en tête de l'industrie, consacre 50 % de ses ressources en innovations aux solutions à faible carbone, dont 40 % de ses brevets sont dans ce secteur.

À propos de Lafarge Canada

Lafarge est le plus grand fournisseur de matériaux de construction diversifiés au Canada et fait partie du groupe LafargeHolcim. Dans sa quête du net zéro, LafargeHolcim accélèrera la construction circulaire en accroissant l'utilisation de matériaux recyclés dans ses produits et procédés, tout en récupérant les matériaux à la fin de leur cycle de vie. En 2019 uniquement, LafargeHolcim a recyclé 48 millions de tonnes de déchets, la rendant chef de file des solutions de déchets, contribuant à des villes plus propres tout en préservant les ressources épuisables.



Forte d'un effectif de 6000 employés et de 400 sites répartis sur l'ensemble du territoire canadien, Lafarge Canada a pour mission de fournir des solutions qui permettent la construction de villes et de collectivités meilleures, Ciment, granulats, béton prêt à l'emploi et préfabriqué, enrobés bitumineux, pavage et construction, nous ajoutons de la valeur à tous les projets.

