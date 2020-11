L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario applaudit les modifications longuement attendues pour mieux protéger les élèves de l'Ontario





TORONTO, le 6 nov. 2020 /CNW/ - L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario applaudit la législation qui vise à mieux protéger les élèves et à moderniser le fonctionnement de l'Ordre.

La législation reflète et renforce les nombreuses recommandations que le conseil de l'Ordre a faites au gouvernement ces dernières années, y compris les évaluations médicales obligatoires et des modifications à la structure de gouvernance de l'Ordre.

«Le conseil a travaillé avec zèle pour formuler des recommandations qui protègent les élèves. L'Ordre se réjouit de collaborer avec la province sur ces réformes, dit Nicole van Woudenberg, EAO, présidente du conseil de l'Ordre. Le conseil examinera les modifications proposées et en discutera au fur et à mesure qu'il recevra de nouvelles informations.»

«La protection de l'intérêt public et des élèves fait partie intégrante de notre rôle, explique Chantal Bélisle, EAO, registraire adjointe de l'Ordre. La modernisation de notre loi permettra à l'Ordre de s'outiller pour remplir son mandat et sa mission.»

Protection des élèves

L'Ordre s'est toujours conformé à la législation en vigueur et il fait bon accueil à toute modification législative visant à améliorer ou à renforcer les mesures actuelles de protection des élèves. «L'Ordre se réjouit de pouvoir examiner les réformes proposées qui toucheront notre processus de plainte, d'enquête et de discipline», ajoute Mme Bélisle.

«Nous nous sommes toujours intéressés à favoriser le perfectionnement des professionnels de l'enseignement de l'Ontario», ajoute Mme van Woudenberg, en réponse au programme proactif du gouvernement en matière de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel.

Gouvernance

En 2018, l'Ordre a commandé une étude indépendante de sa structure de gouvernance afin de trouver des gains d'efficacité. Le conseil, composé de membres élus et nommés, a approuvé la majorité des 37 recommandations qui ont découlé de cette étude.

Le gouvernement a déposé la plupart de ces recommandations. Une fois adoptée, la législation permettra à l'Ordre de mener à bien la restructuration de sa gouvernance, laquelle servira de modèle pour l'autorèglementation professionnelle en Ontario.

Parmi les modifications attendues, notons une représentation de membres du public et de membres de l'Ordre à parts égales au sein du conseil et des comités permanents.

Les membres du conseil et des comités seront choisis parmi un groupe diversifié de personnes, y compris des membres de la profession, qui possèdent les attributs et les compétences nécessaires pour régir la profession enseignante dans l'intérêt public. Un processus de demande ouvert et transparent sera mis en place à cet effet.

Qui plus est, les modifications proposées permettront à l'Ordre de mettre fin à des élections couteuses où le taux de participation était faible. La nouvelle législation entrainera la dissolution du processus électoral actuel de l'Ordre.

À propos de l'Ordre

L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a pour mandat de régir et de règlementer la profession enseignante dans l'intérêt public. Nous fixons des normes d'exercice et de déontologie, menons des audiences disciplinaires et agréons des programmes de formation à l'enseignement pour nos quelque 234 000 membres travaillant au sein d'écoles et d'établissements financés par les fonds publics de la province. Nous sommes l'organisme d'autorèglementation comptant le plus de membres au Canada.

SOURCE L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Communiqué envoyé le 6 novembre 2020 à 10:44 et diffusé par :