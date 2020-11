Le programme Porsche Drive se bonifie du nouvel abonnement à un seul modèle





TORONTO, 06 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Porsche ajoute à son programme de mobilité Porsche Drive la possibilité de souscrire à un abonnement à un seul véhicule. À compter du 6 novembre 2020, les membres de la région du Grand Toronto pourront choisir un abonnement à un seul modèle Porsche pour une période de 30 ou de 90 jours. Les clients qui choisiront l'abonnement de 90 jours n'auront pas à payer les frais d'inscription qui s'élèvent habituellement à 750 $.



« La diversification de nos offres en fonction des besoins de nos clients canadiens est un pilier de notre stratégie globale qui consiste à nous adapter continuellement tout en conservant une approche centrée sur le client », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Les technologies évoluent et se perfectionnent et les comportements des consommateurs changent. L'abonnement à un seul véhicule constitue donc un autre choix intéressant pour les clients qui veulent conduire une Porsche. »



Le prix d'un abonnement varie entre 2 500 $ et 4 400 $ pour une période de 30 jours, selon le modèle choisi. Les véhicules conduits dans le cadre du programme Drive font l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection en profondeur entre chaque utilisateur et la livraison et le ramassage s'effectuent dans le respect des règles de distanciation sociale. La sécurité des clients et du personnel demeure notre priorité.



À propos de l'abonnement Porsche Drive multivéhicules

Anciennement appelé Porsche Passport, le programme Porsche Drive lancé à Toronto fin 2019 propose un abonnement mensuel permettant aux clients de changer de voiture parmi tous les modèles Porsche aussi souvent que le coeur leur en dit. Le client commande la voiture voulue à partir d'une application conviviale, puis un concierge la livre, et la récupère ensuite, à l'endroit choisi à l'intérieur de la zone desservie. Au Canada, le programme comprend deux forfaits mensuels : le forfait « Launch » - un seul paiement mensuel de 3 200 $ qui inclut les 718, Macan et Cayenne; et le forfait « Accelerate » - un seul paiement mensuel de 4 200 $, qui inclut les 911 et Panamera en plus des modèles du forfait Launch.



À propos du programme de location Porsche Drive

Les clients désirant un engagement à plus court terme, comme une escapade de weekend, une soirée spéciale ou des vacances, peuvent opter pour un service de location à la journée ou à la semaine d'un modèle inclus dans la flotte Porsche Drive. La location autorise jusqu'à 400 kilomètres par jour et les prix varient entre 319 $/jour pour un Macan et 539 $/jour pour une Taycan, pour une location de 1 à 3 jours.



Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l'ensemble du réseau qui compte 20 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2019, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 9 025 véhicules en sol canadien, une hausse de 1,4 % par rapport à 2018.



Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.



