Le Canada et la FCM soutiennent des projets pilotes novateurs et écologiques dans des collectivités du Québec





GASPÉ, QC, le 6 nov. 2020 /CNW/ - Les Canadiens vivent dans des collectivités plus propres et plus saines lorsque les municipalités élaborent des solutions novatrices pour réduire la pollution, améliorent l'efficacité énergétique et trouvent de nouvelles utilisations pour les infrastructures publiques.

Durant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) continuent de faire des investissements stratégiques dans le cadre du Fonds municipal vert (FMV) afin de soutenir des collectivités plus durables. Le FMV est financé par le gouvernement du Canada et mis en oeuvre par la FCM.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Garth Frizzell, président de la FCM, ont annoncé un financement de plus de 1,45 million de dollars dans le cadre du FMV pour plusieurs projets pilotes auxquels participeront 15 collectivités du Québec.

La Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine regroupera les municipalités de Carleton-sur-Mer, Chandler, Gaspé, Grande-Rivière, Îles-de-la-Madeleine et Maria afin d'acheter et de mettre en service 10 véhicules électriques et neuf bornes de recharge. Cela portera à 28 le nombre de véhicules électriques en service dans la région. Le projet aidera à créer des carrefours et des terminaux modaux pour les transports afin d'encourager le partage de véhicules, le transport en commun, ainsi que des solutions de transport plus propres et plus économiques.

Les villes de Plessisville, Nicolet, Prévost, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Fulgence, Val-des-Monts et Varennes, feront l'acquisition de sept camions entièrement électriques qui pourront être utilisés par les municipalités et les citoyens. Ce projet permettra aux collectivités de développer des services écologiques intelligents fondés sur l'utilisation et le partage de véhicules de transport électrique dans l'ensemble de la collectivité.

À Malartic, à Saint-Anaclet-de-Lessard et à Val-des-Monts, des projets pilotes permettront d'ajouter un véhicule électrique à la flotte municipale et de promouvoir le partage de véhicules en dehors des heures de pointe. Ces petites collectivités sont mal desservies par le transport en commun et dépendent largement de la voiture comme principal moyen de transport. Les projets pilotes prévoient également la mise en oeuvre future de services supplémentaires tels que le covoiturage et les programmes de partage de vélos.

Dans le cadre d'un deuxième projet pilote, Varennes convertira trois camions municipaux en camions électriques et examinera leur rendement et leur capacité à fournir des services municipaux. On testera certains équipements sur ces camions, notamment une plateforme élévatrice, une grue et un équipement pour le nettoyage des égouts. Le projet sera réalisé par une entreprise locale, ce qui permettra de soutenir et de promouvoir l'expertise et l'emploi dans la région.

« En collaboration avec la Fédération canadienne des municipalités, le gouvernement du Canada aide les collectivités à réduire leur empreinte carbone et à fonctionner plus efficacement. Ces projets pilotes aideront les municipalités à devenir plus éco-efficientes, à améliorer la qualité de l'environnement et à offrir aux citoyens un accès à des services, des équipements et des outils plus écologiques. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous investissons dans un avenir meilleur et plus vert pour les collectivités du Québec, tout en aidant les familles à économiser et en luttant contre les changements climatiques. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les municipalités sont des partenaires importants dans la lutte contre les changements climatiques. Ces solutions locales et innovatrices, qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous aideront à réaliser nos objectifs en vue d'atteindre des émissions nulles grâce au travail qui est déjà en cours à l'échelle nationale pour protéger notre environnement, renforcer les économies locales et créer des emplois bien rémunérés dans les collectivités de tout le pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

«?Les gouvernements de proximité influencent la moitié des émissions de gaz à effet de serre au pays, d'où l'importance d'agir localement. Avec l'appui du Fonds municipal vert, c'est ce qui se fait sur le terrain : les municipalités de toutes tailles mettent en oeuvre des solutions novatrices pour le climat, notamment en réduisant les émissions de GES par l'électrification des véhicules municipaux. En misant sur cette expertise locale, nous serons mieux outillés pour atteindre les objectifs du Canada en matière de climat. Lorsque les ordres de gouvernement travaillent et agissent ensemble pour l'environnement, nous bâtissons des collectivités plus résilientes.?»

Garth Frizzell, président de la FCM

Le Fonds municipal vert (FMV) est un programme de 1 milliard de dollars financé par le gouvernement du Canada et mis en oeuvre par la FCM.

et mis en oeuvre par la FCM. Depuis 2000, le FMV a contribué à la réalisation de plus de 1360 projets.



Les projets financés dans le cadre du FMV ont permis de réduire les émissions de GES de 2,7 millions de tonnes, ce qui équivaut à retirer 608 000 voitures de la circulation.



Le FMV soutient l'innovation locale qui peut être reproduite et appliquée dans tout le pays afin de surmonter les défis climatiques du Canada .

.

Le FMV a permis de créer plus de 11 650 emplois dans tout le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars dans plus de 1 000 projets d'infrastructure au Québec.

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en oeuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

