Pandémie de la COVID-19 - La tendance observée au cours des trois dernières semaines se poursuit

QUÉBEC, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a pris connaissance de la mise à jour des deux rapports produits chaque semaine par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Sur la base des données colligées jusqu'au 1er novembre 2020, les projections pour l'ensemble du Québec ne prévoient pas de dépassement des capacités hospitalières dédiées à la COVID-19 au cours des quatre prochaines semaines. Cette tendance est particulièrement constatée dans la région de Montréal. Tel qu'observé la semaine dernière, les projections pour les autres régions du Québec montrent une plus grande incertitude et n'excluent pas la possibilité d'un dépassement des capacités hospitalières. Comparativement aux 4 dernières semaines, la proportion des cas avec hospitalisation anticipée diminue dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Notons que le nombre de nouveaux cas est en légère hausse par rapport à la semaine précédente.

« On remarque que la stabilisation des cas se poursuit, et cette tendance se reflète dans le nombre de nouvelles hospitalisations. La situation demeure donc sous contrôle, mais certaines régions du Québec font actuellement face à une augmentation préoccupante de nouvelles éclosions. Aucune région n'est à l'abri d'une recrudescence de la propagation du virus, et c'est pourquoi nous devons tous maintenir nos efforts pour l'instant. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

