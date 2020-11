mdf commerce annonce la clôture de son placement public par voie de prise ferme





MONTRÉAL, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - mdf commerce inc. (« mdf commerce » ou la « Société ») (TSX: MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, a annoncé aujourd'hui la clôture du placement public annoncée précédemment d'un total de 4 780 550 actions ordinaires à un prix d'achat de 10,00 $ l'action ordinaire pour un produit brut total à mdf commerce de 47 805 500 $, lequel comprend l'exercice intégral par les preneurs fermes de leur option de surallocation pour acheter jusqu'à 623 550 actions ordinaires supplémentaires (le « placement »).

Stifel GMP a agi à tant que seul teneur de livres et, collectivement avec Desjardins marché des capitaux et Echelon Wealth Partners Inc., en tant que co-chefs de file des preneurs fermes pour le placement, avec un syndicat de preneurs fermes également composé de Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Scotia Capital Inc.

Certains initiés de la Société ont participé au placement et souscrit un total de 33 000 actions ordinaires. La participation d'initiés de la Société au placement constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »), qui est toutefois dispensée des obligations d'évaluation officielle et d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101, puisque ni la juste valeur marchande des titres émis aux initiés ni la contrepartie payée par les initiés ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n'a pas déposé une déclaration de changement important 21 jours avant la clôture du placement parce que les détails de la participation des initiés de la Société n'avaient pas encore été confirmés à ce moment.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF), auparavant Technologies Interactives Mediagrif Inc., rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

