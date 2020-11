Stratégie québécoise d'économie d'eau potable - La ministre Laforest annonce un nouvel investissement dans la stratégie québécoise d'économie d'eau potable





MONTRÉAL, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 557 454 $ sur trois ans a été accordée à Réseau Environnement pour la réalisation de diverses activités visant l'atteinte des objectifs de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable. L'annonce a été réalisée à l'occasion du Symposium eau, organisé par Réseau Environnement.

Partenaire majeur de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, Réseau Environnement est le plus important regroupement de spécialistes de l'environnement au Québec. L'aide financière permettra notamment la mise à jour de guides relatifs à l'économie d'eau potable à l'intention des municipalités, la mise sur pied de divers webinaires et formations et le développement d'outils de sensibilisation pour le programme Municipalité Écon'eau.

Citations

« L'eau est une ressource inestimable et notre gouvernement en est conscient. L'aide financière annoncée permettra à Réseau Environnement de poursuivre son importante mission de sensibilisation et d'information auprès des municipalités. Ces dernières sont réellement au coeur de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Notre gouvernement pose les gestes nécessaires pour assurer la préservation de l'eau et ce partenariat en est une pièce maitresse. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Nous avons tous un rôle à jouer afin d'assurer une utilisation responsable de l'eau, au bénéfice des générations à venir. C'est une ressource précieuse, profondément inscrite dans l'histoire de notre développement économique et social. En ce sens, j'aimerais saluer le travail de toute l'équipe de Réseau Environnement et les remercier de leur engagement en faveur d'initiatives environnementales porteuses, notamment en matière de gestion de l'eau. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Réseau Environnement, plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, est fier de reconduire un partenariat avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce partenariat contribuera à l'atteinte des objectifs de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable qui s'inscrit dans une démarche d'économie verte. »

Me Christiane Pelchat, présidente-directrice générale de Réseau Environnement



Faits saillants :

Réseau Environnement est l'organisateur du Symposium eau, qui s'est déroulé les 4 et 5 novembre derniers.

La Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025 a été lancée en mars 2019 en partenariat avec Réseau Environnement, la Fédération québécoise des municipalités (FMQ), l'Union des municipalités du Québec (UMQ), la Ville de Montréal et la Ville de Québec. La Stratégie est portée par de nombreux partenaires.

a été lancée en mars 2019 en partenariat avec Réseau Environnement, la Fédération québécoise des municipalités (FMQ), l'Union des municipalités du Québec (UMQ), la Ville de Montréal et la Ville de Québec. La Stratégie est portée par de nombreux partenaires. Les trois objectifs de la Stratégie pour la période 2019-2025, pour l'ensemble du Québec, sont :

de réduire de 20 % la quantité d'eau distribuée par personne, par rapport à 2015;



d'atteindre un niveau de fuites modéré dans les conduites;



d'assurer la pérennité des services d'eau potable en réalisant les investissements nécessaires au maintien des infrastructures et en éliminant graduellement les déficits d'entretien, lorsqu'ils existent.

Liens connexes

