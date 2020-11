Un local pour Les Valoristes dans l'ancienne gare d'autocars de Ville-Marie





MONTRÉAL, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal prêtera à la coopérative de solidarité Les Valoristes un local de 1 140 pi² dans le bâtiment de l'ancienne gare d'autocars de Montréal situé dans l'arrondissement de Ville-Marie et ce, pendant deux ans, à compter du 17 novembre 2020. Le dépôt ouvrira dès le début du mois de décembre.

OEuvrant sous forme de coopérative de solidarité dans le secteur de la réutilisation et du recyclage, la coopérative Les Valoristes offre des services de retour de contenants consignés, plus spécifiquement pour les valoristes, ces milliers d'hommes et femmes, pour la plupart en situation de vulnérabilité socio-économique, qui collectent des contenants de boisson consignés sur une base régulière dans les poubelles, les bacs de recyclage et au sol, dans les espaces publics.

L'accès à ce local permettra donc à l'entreprise d'économie sociale, habituellement installée l'été, sous le pont Jacques-Cartier, de poursuivre sa mission et ses activités même en hiver. Le site utilisé offrira la possibilité d'installer trois conteneurs à l'extérieur (dans la voie autrefois réservée au passage des autobus, à l'arrière du bâtiment) et sera ouvert aux citoyen(ne)s et aux entreprises de l'arrondissement.

« La coopérative Les Valoristes est un organisme innovant et unique, que nous sommes fiers d'intégrer au projet pilote d'usages transitoires de l'ancienne gare d'autocars de Montréal, en lui offrant un local accessible à longueur d'année. Cette décision nous permet de renforcer notre partenariat avec cette organisation importante, dont les actions ont un impact concret sur les défis que doit relever Ville-Marie sur son territoire, comme la lutte à la pauvreté, la propreté des espaces publics et la gestion des matières résiduelles de l'arrondissement », explique Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville dans le district de Sainte-Marie.

« C'est une très belle nouvelle, se réjouit Marica Vazquez Tagliero, coordinatrice de la coopérative de solidarité Les Valoristes. Non seulement pour les valoristes, mais aussi pour toutes les personnes qui récoltent des contenants dans l'espace public et les détaillants du secteur qui manquent d'espace. Nous récupérons chaque jour plus de 25 000 contenants (et jusqu'à 80 000 lors de certaines journées estivales) grâce à nos tables de tri, uniques au Québec. Avec l'arrivée de la consigne élargie à tous les contenants, nous allons compléter l'offre de récupération de façon significative, surtout en zone urbaine, comme le centre-ville de Montréal, où la consommation hors foyer génère de nombreux contenants. Notre nouveau local va nous permettre d'expérimenter de nouvelles technologies pour améliorer encore notre rendement et trier plus efficacement... au chaud! » ajoute-t-elle.

Projets pilote

La Ville de Montréal a acquis l'immeuble situé au 505, boulevard De Maisonneuve Est, soit l'ancienne gare d'autocars de Montréal, en septembre 2018 pour en faire un projet de redéveloppement. En attendant sa réalisation, il a été décidé d'utiliser cet immeuble pour des usages transitoires et d'y réaliser des projets innovants ou expérimentaux. L'immeuble abrite déjà trois entreprises de courrier associées à Colibri, le système de livraison urbaine écologique lancé en août 2019.

Les Valoristes

La coopérative de solidarité Les Valoristes est une entreprise d'économie sociale à but non-lucratif créée en 2012 et basée à Montréal. Elle vise à favoriser et appuyer, dans une approche de gestion inclusive et participative, la récupération de matières consignées, recyclables et réutilisables par Les Valoristes, ainsi que faire connaitre et reconnaître l'importance de leur contribution. La coopérative est actuellement la seule organisation du genre au Québec et son expertise dans le domaine de la récupération des contenants consignés est largement reconnue dans le milieu. Elle a collecté, trié et remboursé près de 5,5 millions de contenants consignés et non-consignés depuis sa mise sur pied en 2012.

