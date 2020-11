La CGLCC nomme la Banque Scotia société d'affaires nationale de l'année





TORONTO, le 6 nov. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'annoncer que la Chambre de commerce LGBT+ du Canada (CGLCC) l'a nommée société d'affaires nationale de l'année. Ce prix souligne les efforts que déploie la Banque Scotia pour soutenir la communauté LGBT+ du Canada et favoriser le développement des entreprises et des professionnels de cette communauté. Les gagnants des prix de leadership en affaires ont été annoncés lors du Gala annuel noir et blanc de la CGLCC.

« Il est essentiel de soutenir les entreprises, les employés et les membres de la communauté LGBT+ pour améliorer l'avenir de tous. Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli et des efforts que nous continuons de déployer pour soutenir le succès des entreprises LGBT+ », a affirmé Barb Mason, chef de groupe et chef des ressources humaines à la Banque Scotia. « Nous sommes également très fiers des solides liens que nous avons établis avec les communautés LGBT+, et c'est un réel honneur de recevoir ce prix d'un organisme qui s'efforce de promouvoir l'inclusion au sein de l'économie canadienne. »

La Banque Scotia est déterminée à offrir un environnement diversifié et inclusif à ses employés, à ses clients et aux communautés dans lesquelles elle exerce ses activités en soutenant les initiatives suivantes :

Amélioration de la représentation des talents LGBT+ et soutien de leur développement au sein de l'organisation;

Soutien du groupe de ressources Mondial LGBT+ pour les employés Fierté Scotia;

Solides partenariats avec des organismes qui appuient et font progresser les communautés LGBT+ au Canada et ailleurs dans le monde.

« Les entreprises LGBT+ sont une composante essentielle du paysage économique canadien de plus en plus diversifié et inclusif », souligne Kevin Teslyk, vice-président à la direction, Services bancaires aux entreprises à la Banque Scotia. « Nous sommes conscients des obstacles auxquels les propriétaires de ces entreprises doivent faire face et nous continuons de soutenir fermement le mandat de la CGLCC afin que nos employés, nos clients et nos communautés puissent contribuer au succès des entreprises LGBT+. »

La Banque Scotia collabore activement avec de nombreuses chambres de commerce LGBT+ ailleurs dans le monde, notamment au Mexique, en Colombie et au Pérou. La Banque Scotia a été la première banque canadienne à adhérer aux Normes mondiales de conduite de l'ONU à l'intention des entreprises pour lutter contre la discrimination envers la communauté LGBT+ en 2019. En collaboration avec le Partnership for Global LGBTI Equality et la CGLCC, la Banque Scotia tiendra en 2021 une table ronde internationale pour explorer les mesures qui favoriseront la mise en oeuvre des Normes de l'ONU. Cette table ronde aura lieu durant le sommet mondial des affaires de la CGLCC.

