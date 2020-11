Le pont Pierre-Laporte célèbre ses 50 ans





QUÉBEC, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Inauguré le 6 novembre 1970 et ouvert à la circulation la journée suivante, le pont Pierre-Laporte a maintenant 50 ans. Reconnue, encore aujourd'hui, comme étant le pont suspendu avec la plus longue travée principale au pays, cette importante infrastructure routière est l'une des figures emblématiques de l'histoire du Québec.

Le pont Pierre-Laporte est un lien routier primordial entre la région de la Capitale-Nationale et celle de la Chaudière-Appalaches, et il a fortement contribué au développement socio-économique de ces régions lors des 50 dernières années.

Citation

« Le projet du pont Pierre-Laporte était ambitieux et la conception est à sa mesure. C'est avec beaucoup de fierté que nous célébrons le 50e anniversaire de cette oeuvre monumentale réalisée par des ingénieurs et des constructeurs québécois. Le pont Pierre-Laporte représente une véritable prouesse technologique encore aujourd'hui et un point de référence dans notre histoire collective. »

M. François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

La construction du pont Pierre-Laporte a débuté en avril 1965 pour se terminer en novembre 1970.

La construction de ce pont a coûté 50 millions de dollars.

À l'époque, la fin des travaux de la structure a coïncidé avec les événements tragiques de la crise d'Octobre 1970.

Suspendue à 100 mètres au-dessus du fleuve Saint-Laurent , la structure est composée d'un tablier de 1?040 mètres, dont la travée centrale fait, à elle seule, 668 mètres.

, la structure est composée d'un tablier de 1?040 mètres, dont la travée centrale fait, à elle seule, 668 mètres. D'une largeur totale de 30 mètres, le pont possède 6 voies de circulation de 3,55 mètres chacune.

Environ 125?000 véhicules en moyenne le traversent quotidiennement.

