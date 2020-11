COVID-19 - Aide supplémentaire de 50 M$ pour soutenir les services de garde éducatifs à l'enfance





QUÉBEC, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Pour soutenir davantage les centres de la petite enfance, les garderies subventionnées et les responsables d'un service de garde en milieu familial en ce contexte de pandémie, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, annonce une aide supplémentaire totalisant 50 millions de dollars. Cette somme permettra notamment d'assurer la santé et la sécurité des tout-petits et de l'ensemble du personnel.

Le gouvernement du Québec répond ainsi aux besoins exprimés par les prestataires de services de garde qui sont soumis présentement à des recommandations strictes entraînant des dépenses additionnelles, notamment liées aux activités de nettoyages et de désinfection.

Cette aide supplémentaire permettra donc aux prestataires des services de garde de maintenir les mesures nécessaires déjà en place depuis plusieurs mois et qui ont contribué à diminuer le risque de contamination.

« La santé et la sécurité des tout-petits et du personnel sont au coeur de mes préoccupations. En annonçant ces sommes, nous permettons aux enfants de continuer de fréquenter les installations du réseau des services de garde de façon sécuritaire, et ce, malgré le contexte actuel. Je tiens à remercier l'ensemble du personnel pour le travail exceptionnel accompli dans les derniers mois. Grâce à votre engagement et à votre passion, nous permettons aux enfants de s'épanouir et de développer leur plein potentiel. L'accès aux services de garde est aussi primordial pour les parents qui doivent concilier famille-travail, et les sommes versées aujourd'hui visent précisément à ce qu'ils continuent d'avoir l'esprit en paix. Il est donc important pour moi de pouvoir soutenir les services de garde afin que les mesures en place soient maintenues. Depuis le début de la pandémie, nous avons moins de 500 cas dans l'ensemble du réseau, et nous devons continuer le travail. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Cette aide financière sera offerte sous forme d'allocation et les modalités de financement seront connues sous peu.

