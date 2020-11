La STL remporte un Grand prix d'excellence en transport de l'AQTr pour son outil d'estimateur d'achalandage en ligne - catégorie Transport collectif





LAVAL, QC, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est lors d'un gala virtuel organisé par l'Association québécoise des transports (AQTr) que la Société de transport de Laval (STL) s'est vu décerner le Grand prix d'excellence en transport dans la catégorie Transport collectif pour son outil en ligne qui permet de connaître la prévision du taux d'occupation de ses autobus. Disponible à sa clientèle depuis juin dernier, l'outil se démarque en fournissant l'achalandage estimé, non seulement à l'embarquement, mais tout au long du trajet; une première au Canada. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la distanciation dans les transports collectifs a été au coeur des préoccupations de la clientèle et continue de l'être. Cet outil permet aux clients d'obtenir une information personnalisée et de prendre des décisions plus éclairées selon leur niveau de confort quant à l'achalandage à bord : prendre le passage précédent ou suivant, changer d'arrêt de départ ou de destination, utiliser une autre ligne à proximité, etc.

Depuis déjà plusieurs années, tous les véhicules de la STL sont dotés de GPS et de compteurs de passagers qui fournissent tous les jours le nombre de passagers à bord à chaque arrêt, de chaque ligne, à chaque heure de passage. À partir de ces données, le nouvel outil calcule une estimation du nombre de personnes à bord à un arrêt, à une heure précise, et ce tout au long du trajet, selon la moyenne des cinq derniers jours ouvrables. Les calculs sont mis à jour quotidiennement. Disponible à stlaval.ca/passagers, sur ordinateur ou téléphone intelligent.

Citation d'Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL

« Ce prix est une belle reconnaissance de l'industrie pour un projet dont nous sommes particulièrement fiers, développé en ces temps hors du commun, dans l'optique de rassurer notre clientèle et de maintenir le transport collectif dans ses habitudes de déplacement. En démocratisant l'accès à un transport écologique et à faible coût, quand les budgets de nombreuses familles sont limités, nous poursuivons notre mission de facilitateur pour la mobilité de la population lavalloise. »

À propos de la Société de transport de Laval

La STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent plus de 19 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts, et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord. www.stlaval.ca

SOURCE Société de transport de Laval

Communiqué envoyé le 6 novembre 2020 à 07:02 et diffusé par :