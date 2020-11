TELUS Corporation annonce l'acquisition de Lionbridge AI par l'intermédiaire de TELUS International





VANCOUVER, Colombie Britannique, 06 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, TELUS Corporation (TSX : T; NYSE : TU) a annoncé que TELUS International , une entreprise novatrice en matière d'expérience client numérique qui conçoit, élabore et offre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales, a conclu une entente visant l'acquisition de Lionbridge AI, un chef de file qui fournit des solutions de plateforme d'annotation et de données d'apprentissage collaboratives utilisées dans l'élaboration d'algorithmes d'intelligence artificielle (IA) utilisés dans l'apprentissage machine (machine learning). L'acquisition se fera à un prix d'achat d'environ 1,2 milliard de dollars canadiens (environ 935 millions de dollars US), une somme composée de capitaux d'emprunt et de capitaux propres, sous réserve des rajustements de clôture habituels. La clôture est prévue le ou vers le 31 décembre 2020.

« L'annonce d'aujourd'hui renforce l'engagement de TELUS à tirer parti de la puissance de la technologie pour fournir une expérience client exceptionnelle à l'échelle mondiale, tout en accélérant la transformation numérique et la croissance stratégique de TELUS International en ajoutant des capacités clés. L'acquisition va diversifier la gamme de solutions numériques de prochaine génération de TELUS International et est cohérente avec l'exécution du plan de croissance de l'entreprise. Nous continuons d'aller de l'avant avec le PAPE de TELUS International, qui est ciblé pour le premier trimestre de 2021 », a affirmé Darren Entwistle , président et chef de la direction de TELUS. « Nous sommes impatients d'accueillir l'équipe hautement qualifiée de Lionbridge AI au sein de la famille TELUS et d'améliorer notre expérience client et nos technologies novatrices offertes à nos partenaires et grandes marques de partout dans le monde. »

« Grâce à l'intégration de Lionbridge AI, TELUS International accélérera sa pénétration de nouveaux marchés à croissance rapide, ce qui permettra à notre équipe de soutenir d'importantes applications d'IA à mesure que la demande pour les services d'annotation de données multilingues de haute qualité continue d'augmenter », a poursuivi M. Entwistle. « Comme entreprise et équipe unie, nous serons en excellente posture pour répondre aux besoins complets des grandes entreprises technologiques et génératrices de changements en leur fournissant des systèmes d'apprentissage machine et d'IA afin de développer des produits et services plus intelligents et d'offrir une expérience client exceptionnelle. »



En tant que division de Lionbridge Technologies, Inc, une société qui évolue dans le secteur depuis plus de 20 ans, Lionbridge AI est l'un des deux seuls fournisseurs de services gérés d'annotation de données et de données de formation d'envergure internationale sur la planète. L'annotation des données est le processus essentiel d'étiquetage des données afin qu'elles puissent être utilisées par les systèmes d'IA. Lionbridge AI procède à l'annotation des données incluses dans les textes, images, vidéos et fichiers audio dans plus de 300 langues et dialectes pour les plus grandes entreprises technologiques au monde dans les domaines des médias sociaux, de la recherche, du commerce de détail et des services mobiles. Ayant son siège social à Waltham, au Massachusetts, Lionbridge AI compte plus de 750 employés qui travaillent dans différents pays, notamment les États-Unis, l'Irlande, la Finlande, l'Inde, le Royaume-Uni, le Japon, le Danemark, le Costa Rica et la Corée du Sud. Lionbridge AI a aussi élaboré une plateforme exclusive d'annotation des données qui est utilisée par une communauté participative de plus d'un million d'annotateurs professionnels, de linguistes qualifiés et de locuteurs de langues se trouvant dans six continents. Cette communauté mondiale est composée de 30 000 à 50 000 collaborateurs pouvant être déployés à tout moment.

Lionbridge AI a enregistré une solide croissance financière en affichant des produits d'exploitation d'environ 260 millions de dollars canadiens en 2019, soit une hausse de 29 pour cent d'une année à l'autre, et une marge de BAIIA semblable à celle de TELUS International se situant entre 20 et 25 pour cent. Le rendement financier de Lionbridge AI repose sur un modèle d'affaires attrayant, des relations à long terme avec ses clients (d'une durée moyenne de 15 ans pour ses cinq principaux clients) ainsi qu'une demande croissante de services d'annotation des données visant à soutenir la hausse globale des investissements en IA et en apprentissage machine. Lionbridge AI a fait preuve de résilience face à la pandémie de COVID-19. Pendant la période de neuf mois qui s'est terminée le 30 septembre 2020, l'entreprise a généré des produits d'exploitation d'environ 230 millions de dollars canadiens, en hausse par rapport à 190 millions de dollars canadiens pour la même période l'an dernier. L'intensité du capital de Lionbridge AI est inférieure à 5 %, ce qui favorise une conversion élevée du flux de trésorerie disponible.

« Nous sommes ravis de nous joindre à l'équipe de TELUS International, car nous partageons l'engagement d'innover pour nos clients Nous accordons aussi beaucoup d'importance aux membres de notre équipe, que nous considérons comme des experts incomparables dans notre secteur et qui sont un puissant avantage concurrentiel durable », a affirmé Ed Jay, président de Lionbridge AI. « Nous sommes impatients de collaborer avec TELUS International afin de continuer à fournir la plateforme et les données de formation en IA les plus utiles à nos clients et à tirer parti de notre envergure et de notre élan propulsé par notre groupe de collaborateurs qui combinent différentes langues, cultures et régions géographiques. »

L'acquisition de Lionbridge AI sera financée au moyen de facilités de crédit sans recours de TELUS International et de capitaux propres supplémentaires de TELUS Corporation et de fonds affiliés à Baring Private Equity Asia. L'acquisition est assujettie aux conditions de clôture habituelles et à l'approbation des organismes de réglementation.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l'information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 15 milliards de dollars et à 15,4 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons le potentiel de notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un chef de file indéniable de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l'échelle mondiale.



Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 736 millions de dollars et 1,4 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde.



Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).



Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient de l'information concernant des événements futurs prévus, notamment les énoncés relatifs à l'acquisition prévue de Lionbridge AI par TELUS International, au moment où la transaction devrait se conclure, aux avantages attendus et aux plans d'intégration. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de TELUS qu'elle émette des hypothèses et des prévisions et, à ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il n'est pas possible de garantir que l'acquisition se fera comme prévu ou selon les conditions décrites dans ce communiqué, que les approbations réglementaires requises seront accordées ou que les résultats financiers ou les avantages attendus se concrétiseront. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion du troisième trimestre de 2020, dans le rapport annuel de 2019 et dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et aux États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.



