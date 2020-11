Empatica s'associe avec le MRDC de l'armée américaine pour déployer des dispositifs portables de détection précoce de la COVID-19





BOSTON, 6 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Empatica a été sélectionné par le Commandement de la recherche et du développement médical de l'armée américaine (USAMRDC) pour déployer un algorithme et un dispositif portable qui permettent la détection précoce et présymptomatique de COVID-19. Le projet se concentre sur la protection de la santé de la population générale en prévenant les épidémies par une détection et une alerte précoces. L'algorithme Aura d'Empatica donne une indication du risque quotidien d'une personne ayant contracté la COVID-19, en utilisant les données physiologiques recueillies par La smartwatch médicale d'Empatica, EmbracePlus .

L'initiative comporte plusieurs phases, à commencer par la validation clinique de l'algorithme d'Empatica sur des participants sains risquant de contracter le SRAS-CoV-2. Les demandes à la FDA pour l''autorisation réglementaire se dérouleront en parallèle, le projet se concluant par une étude clinique virtuelle sur des participants qui choisissent de tester et de valider l'ensemble de la plate-forme.

Le matériel testé consistera en EmbracePlus, un dispositif médical sous forme de smartwatch, avec des capteurs de qualité clinique qui mesurent le rythme cardiaque, la variabilité du rythme cardiaque, la température, la fréquence respiratoire et l'activité électrodermale. L'appareil surveille discrètement les signes vitaux d'une personne et envoie des alertes sur demande pour détecter des tendances suggérant une infection par la COVID-19, aidant ainsi les porteurs à s'isoler et à se faire tester sans infecter involontairement les autres.

« L'utilisation de technologies portables pour empêcher la propagation rapide de la COVID-19 au sein de nos unités est une capacité importante, » déclare le commandant Christopher Steele, directeur du programme de recherche en médecine opérationnelle militaire de l'USAMRDC. « Les principaux partenaires industriels sont bien placés pour aider le département de la Défense (DoD) à cet égard. »

Matteo Lai, PDG d'Empatica, a exprimé l'importance de cette collaboration : « C'est un privilège pour notre équipe de participer à l'effort de lutte contre la COVID-19 avec l'USAMRDC. Le département a probablement le meilleur bilan au monde en matière de parrainage et de promotion de technologies révolutionnaires. Leur inspiration à intervenir et à agir dans le cadre de cette initiative met en évidence l'impact de la COVID-19 sur notre vie quotidienne, ainsi que la nécessité de travailler ensemble pour relever le défi. Il ne s'agit pas seulement d'une course technologique contre le temps, mais aussi d'une responsabilité civique qui consiste à utiliser notre expérience contre une menace pour notre santé et notre économie. »

Empatica est l'unique fabricant d'un système de dispositifs médicaux combinant un dispositif portable, une application et un algorithme pour fournir une évaluation quotidienne des risques COVID-19 aux utilisateurs. Au début de l'année , Empatica s'est associée au département de la Santé et des Services sociaux (HHS) pour valider les capacités de détection de la COVID-19 d'Aura sur les travailleurs de la santé à risque. La poursuite de ce travail avec l'USAMRDC fournit des ressources supplémentaires pour déployer Aura auprès de la population générale.

Empatica Inc est un pionnier de la surveillance médicale continue, discrète et à distance grâce à l'IA. La plateforme Empatica combine des biomarqueurs précis, des logiciels et des vêtements pour surveiller de multiples conditions. Les produits d'Empatica sont utilisés par des milliers de partenaires institutionnels à des fins de recherche, dans le cadre d'essais et d'études portant sur le stress, le sommeil, l'épilepsie, la migraine, la dépression, la toxicomanie et d'autres affections.

L'USAMRDCest le développeur de matériel médical de l'armée, responsable de la recherche, du développement et de l'acquisition de matériel médical. L'USAMRDC produit des solutions médicales pour le champ de bataille en se concentrant sur divers domaines de la recherche biomédicale, notamment les maladies infectieuses militaires, les soins aux blessés de combat, la médecine opérationnelle militaire, la défense médicale chimique et biologique, et la médecine clinique et de réadaptation .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1326969/Aura_USArmy.jpg

