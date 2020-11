L'AEFO réagit avec prudence au budget du gouvernement de l'Ontario





OTTAWA, ON, le 5 nov. 2020 /CNW/ - L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) accueille avec satisfaction certains éléments du budget du gouvernement ontarien, notamment pour ce qui est d'injecter plus de fonds pour la santé, la sécurité et le mieux-être des Ontariennes et des Ontariens. L'AEFO est toutefois déçue que le gouvernement ait passé sous silence les conditions de travail dans lesquelles la pandémie a plongé les travailleuses et travailleurs du domaine de l'éducation.

« L'AEFO ne comprend pas pourquoi le gouvernement n'a pas injecté les fonds nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs en éducation », a déclaré la présidente de l'AEFO, Anne Vinet-Roy. « Il y a de sérieuses lacunes dans les écoles et autres lieux de travail des membres de l'AEFO : système de ventilation, ajout de fenêtres, mesures plus sécuritaires, etc. Puisque le budget est maintenant déposé, l'AEFO souhaite que le gouvernement cesse d'éviter de collaborer avec les syndicats de l'enseignement et tienne enfin compte de leurs recommandations. »

Par ailleurs, l'AEFO aurait souhaité que les dossiers de la pénurie du personnel enseignant et l'amélioration des services de soins de santé mentale pour nos jeunes francophones et le personnel en éducation soient au moins mentionnés dans le budget.

Selon Anne Vinet-Roy, présidente de l'AEFO : « Ce sont les deux grands absents du budget. C'est vraiment désolant, d'autant plus que l'AEFO signale depuis des années les problématiques liées à la pénurie du personnel et à l'accès à des soins de santé offerts dans notre langue. La situation est urgente depuis trop longtemps. Combien de budgets faudra-t-il attendre avant que le gouvernement se décide à bouger? »

La santé, la sécurité et le mieux-être de ses membres en temps de pandémie continueront à être à l'avant-plan des revendications de l'AEFO.

L'AEFO compte environ 12 600 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien oeuvrant dans différents lieux de travail francophones.

SOURCE Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

Communiqué envoyé le 5 novembre 2020 à 19:11 et diffusé par :