L'excellence des transports au Québec et à l'international - L'AQTr dévoile les lauréats de la 13e édition du Gala des Grands Prix d'excellence en transport

MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les meilleurs projets en transport ont été honorés ce soir lors du 13e Gala des Grands Prix d'excellence en transport de l'AQTr. Plus de 700 acteurs du milieu des transports se sont réunis à l'occasion de cette cérémonie virtuelle diffusée en direct. Parmi les 38 projets finalistes, 12 lauréats se sont distingués par leur capacité à exceller et innover.

Les lauréats ont été sélectionnés par un jury d'honneur nommé par le conseil d'administration de l'AQTr.

Lauréats de la 13e du Gala des Grands Prix d'excellence en transport

Le Prix Distinction est décerné par le conseil d'administration de l'AQTr à la Ville de Drummondville pour son projet «?Plan de mobilité durable 2020-2040?».

Le Prix Ambassadeur 2020 est décerné à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) pour le projet «?AMY?».

Le Prix Communication grand public est décerné à la Ville de Gatineau pour le projet «?Prudence : campagne de sensibilisation à la vitesse?».

Le Prix Environnement est décerné à la Ville de Montréal pour le projet «?MIL Montréal, de friche industrielle à quartier universitaire modèle?».

Le Prix Ferroviaire est décerné à exo pour le projet «?Remplacement du pont Quinchien : un chantier ferroviaire aux nombreux défis?».

Le Prix Infrastructures est décerné au ministère des Transports du Québec pour le «?Projet Turcot?».

Le Prix Mobilité durable est décerné à la Ville de Montréal pour le projet «?Escouade mobilité?».

Le Prix Mobilité intelligente - STI est décerné à CargoM - Grappe Métropolitaine de Logistique et Transport de Montréal pour le projet CARGO2AI.

Le Prix Sécurité routière : aménagements et interventions sécuritaires est décerné à Contrôle routier Québec - Société de l'assurance automobile du Québec pour le projet «?Opération Blizzard?».

Le Prix Transport collectif est décerné à la Société de transport de Laval pour le projet «?Estimateur d'achalandage STL?».

Le Prix Viabilité hivernale est décerné à la société Les ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée et à Arup Canada pour le projet «?Pont Jacques-Cartier : études et applications pilotes pour l'entretien hivernal de la piste cyclable et du trottoir?».

Le Prix Coup de coeur du jury d'honneur est décerné à la Société de l'assurance automobile du Québec pour le projet «?Activité de sensibilisation auprès des jeunes/PLAYMOBIL?».

L'AQTr tient à remercier Stantec, le partenaire VIP de cette soirée ainsi que tous les nommés, lauréats et membres du jury.

Pour découvrir la liste des finalistes, visitez le site Internet de l'AQTr .

À propos de l'AQTr

Fondée en 1964, l'AQTr a pour mission de mobiliser la communauté des transports afin de favoriser l'échange des connaissances et la formation dans le domaine. Forte de l'expertise de ses membres, elle se veut le forum en transport par excellence au Québec.

