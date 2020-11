MultiBank Group annonce des résultats financiers records avec un marge brute de 94 millions de dollars pour T1-T3 2020





MultiBank Group, l'un des plus grands fournisseurs de produits dérivés financiers en ligne au monde, annonce des chiffres records, affichant des résultats pour T1-T3, avec une hausse de 49 % d'une année sur l'autre . Le Groupe a enregistré un bénéfice brut de plus de 94 millions de dollars pour la période de janvier à septembre 2020, ce qui représente une augmentation substantielle de 63 millions de dollars par rapport à la même période en 2019.

Il est frappant de voir que le chiffre d'affaires pour de MultiBank Group pour T1-T3 dépasse les 2 billions de dollars, dépassant déjà en soi le 1,9 billion de dollars du chiffre d'affaires annuel de 2019, ce qui laisse présager d'une autre année record pour les résultats financiers.

MultiBank Group a continué à afficher une croissance d'année en année dans ses chiffres-clés, soutenue par des performances exceptionnelles dans ses priorités stratégiques et par la dextérité de son infrastructure technologique.

Sur le plan géographique, le Groupe poursuit son expansion et continue à répondre aux besoins des principaux marchés. La Grande Chine a constitué la principale source de revenus pour l'exercice 2019, représentant 36 % des revenus totaux. Toutefois, depuis la relocalisation de son siège à Hong Kong et aux Émirats arabes unis, les sources de revenus régionales de MultiBank se sont de plus en plus diversifiées dans le reste de l'Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine.

Naser Taher, président de MultiBank Group, affirme :

« Jusqu'à présent nous avons vécu une année incroyable ; nous sommes extrêmement motivés par les résultats obtenus jusque là et nous espérons terminer l'année 2020 dans une bien meilleure position encore. MultiBank Group est fidèle à sa vision, qui consiste à fournir à la clientèle des technologies et des services primés, comme une plateforme boursière entièrement automatisée, un courtage mondial et des solutions de gestion d'actifs très développées ».

Pour avoir de plus amples information à propos de MultiBank Group, veuillez consulter le site www.multibankfx.com.

