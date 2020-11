UTILE appuie la nouvelle mouture du Règlement pour une métropole mixte





MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) salue aujourd'hui la nouvelle mouture du Règlement pour une métropole mixte présentée par la Ville de Montréal. Pour l'organisme, deux améliorations sont à souligner : l'abordabilité mieux définie et plus pérenne et le fait qu'on y encourage les partenariats entre promoteurs privés et OBNL pour la réalisation d'unités locatives à but non lucratif.

« Beaucoup d'acteurs se sont entendus pour dire que le volet abordable de la précédente mouture du règlement était faible. Ce nouveau règlement offre des solutions pertinentes, surtout en inscrivant l'abordabilité dans la durée. Nous espérons que sa mise en oeuvre et les fonds qui seront dégagés grâce au règlement permettront à la ville d'appuyer la réalisation de projets innovants de logement à but non lucratif », affirme Laurent Levesque, co-fondateur et directeur général de l'UTILE.

« Le soutien proactif de la Ville aux projets de logement à but non lucratif est primordial, d'autant plus pour le secteur du logement étudiant qui est exclu des programmes de logement social. Montréal accuse des lacunes importantes en matière de logement abordable adapté à la clientèle étudiante. L'UTILE travaille avec l'appui de Ville à la réalisation de 210 logements étudiants abordables sur le territoire. La construction de logement étudiant hors-campus permettra entre autres de libérer des logements locatifs pour les familles sur le marché privé », ajoute M. Levesque.

Rappelons que 120 000 universitaires montréalais sont locataires sur le marché locatif régulier et que 48% d'entre eux résident dans seulement trois arrondissements de la ville : Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, Le-Plateau-Mont-Royal et Ville-Marie. Les données de l'UTILE indiquent que les ménages étudiants occupent environ le tiers des grands logements (3 chambres et plus) dans les arrondissements centraux de Montréal.

L'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) est une entreprise d'économie sociale fondée en 2013. Sa mission consiste à développer, étudier et promouvoir le logement étudiant abordable au Québec. L'UTILE a livré en septembre dernier un premier immeuble qui a accueilli 140 locataires. L'organisme développe actuellement plusieurs projets dans différentes villes du Québec dont Montréal.

SOURCE UTILE - Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant

Communiqué envoyé le 5 novembre 2020 à 16:57 et diffusé par :