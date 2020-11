Cannara Biotech Inc. nomme Donald Olds comme nouveau membre du conseil d'administration





MONTREAL, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (CSE : LOVE) (OTCQB : LOVFF), (FRA : 8CB), a annoncé la nomination de Donald Olds à titre de directeur du conseil d'administration de la Société.

« Don est reconnu au sein de la communauté d'affaires montréalaise comme un chef de file dans le secteur des sciences de la vie et bien plus. Nous sommes ravis qu'il apporte son expérience et son intégrité chez Cannara », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. « Les connaissances de Don sur comment les conseils d'administration créent un impact au-delà de la gouvernance, et ses idées sur la collaboration avec des entreprises en croissance font de lui un contributeur idéal pour Cannara. »

Donald Olds est un cadre exécutif, entrepreneur et directeur expérimenté dans le domaine des sciences de la vie, possédant une expérience significative en matière de levée de capitaux pour des entreprises technologiques privées et publiques. Plus récemment, il était président et chef de la direction de l'Institut NÉOMED de Montréal, poste qu'il a occupé jusqu'à la réussite de la fusion avec le CDRD de Vancouver. Il a occupé plusieurs postes de direction en tant que président-directeur général, chef des opérations et chef de la direction financière de sociétés privées et publiques de sciences et de technologie de la vie et a commencé sa carrière en tant que banquier commercial, d'entreprise et responsable des investissements pour diverses industries. M. Olds possède une expérience considérable en matière de gouvernance d'entreprise en tant que membre du conseil et président d'organismes à but lucratif et sans but lucratif. Il est actuellement administrateur principal chez Goodfood Markets (TSX: FOOD), administrateur d'Acasti Pharma (NASDAQ: ACST), administrateur de la société Aifred Health, ancien président d'Oxfam Québec et administrateur de la société privée Presagia Corp. Il détient une maîtrise en administration des affaires et une maîtrise en sciences de l'Université McGill.

« Nous aimerions également profiter de cette occasion pour annoncer le départ de Lennie Ryer de la Société et nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs", a ajouté M. Krivorot. « Lennie continuera de fournir ses services à l'entreprise pour assurer une transition pendant une période de 12 mois. »

Nicholas Sosiak, vice-président senior des finances et des opérations de Cannara, employée avec la société depuis début 2019, a été nommé chef de la direction par intérim. Nicholas est comptable professionnel agréé et a débuté sa carrière chez KPMG dans le domaine de l'audit, principalement axé sur le secteur public. Par la suite, il s'est joint à Dundee 360 Real Estate Corporation, une filiale de Dundee Corporation et une société cotée en bourse cotée sur le TSX, à titre de vice-président des finances et de la comptabilité où il était chargé de superviser la fonction de finance et de gouvernance de la société, en plus de la gestion des finances de projets de développement immobilier à grande échelle comme l'hôtel Queen Elizabeth et les résidences privées Four Seasons. Nicholas a une véritable passion et une compréhension de l'industrie du cannabis

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) a construit une des installations de culture intérieure de cannabis les plus importantes au Canada et la plus vaste au Québec (625 000 pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Cannara Biotech Inc. produira du cannabis de première qualité cultivé à l'intérieur, ainsi que des produits dérivés de cannabis destinés aux marchés québécois et canadien.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de publication de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

