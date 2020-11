50e jour de lock-out - Le tribunal expulse des scabs de l'entrepôt de Jean Coutu





MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que Metro, propriétaire de Jean Coutu, affirme que son « plan de contingence » ne compte que sur du personnel-cadre pour faire perdurer un lock-out depuis le 24 septembre, le Tribunal administratif du travail (TAT) vient d'ordonner le retrait de 23 personnes qui étaient présentes lors de l'enquête du ministère du Travail au centre de distribution de Jean Coutu de Varennes, le 27 octobre dernier.

« C'est une première manche de gagnée devant les tribunaux et nous sommes sûrs de pouvoir faire toutes les démonstrations nécessaires lors de l'audience sur le fond. Au-delà de cette bataille juridique, nous pensons que Jean Coutu doit revenir à la table de négociation le plus rapidement possible avec une réelle intention de trouver un terrain d'entente », soutient Audrey Benoît, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de PJC Entrepôt-CSN. Cette dernière rappelle que 680 familles s'appauvrissent pendant que l'employeur viole le Code du travail.

Il y avait 68 personnes le jour de l'enquête du ministère à l'entrepôt de Varennes. La CSN estime que plus d'une trentaine de celles-ci n'étaient pas des cadres, mais des briseurs de grève. L'ordonnance provisoire du TAT lui donne en bonne partie raison dans cette première manche et il ne l'aurait pas fait si les arguments de la partie syndicale n'étaient pas fondés.

Il est important de dire également que les quarts de travail de soir et de nuit n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête et qu'il est possible que de nouvelles personnes soient soupçonnées d'être des briseurs de grève. La CSN prendra tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que le conflit actuel respecte la législation en vigueur au Québec.

La Fédération du commerce (FC-CSN) compte environ 28?000 membres regroupés dans plus de 350 syndicats affiliés qui sont présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et des services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme.

