Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure au Québec





GASPÉ, QC, le 5 nov. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce virtuelle concernant plusieurs projets pilotes verts au Québec, en présence de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée pour Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de Garth Frizzell, président de la Fédération canadienne des municipalités.

Des représentants des collectivités suivantes seront également présents à l'événement : Chandler, Gaspé, Grande-Rivière, Maria, Nicolet, Malartic, Plessisville, Prévost, Saint-Anaclet-de-Lessard, Saint-Charles-sur-Richelieu, Val-des-Monts et Varennes.

Date : Vendredi 6 novembre 2020



Heure : 9 h 30 HE



Lieu : Zoom (contactez FCM Media pour le lien)



Diffusion en direct : https://www.facebook.com/Federationcanadiennedesmunicipalites



Notes pour les médias : Veuillez aviser FCM Media de votre présence à la conférence.

Nous vous prions de vous joindre à la conférence Zoom avant 9 h 20 HE.

Lors de la conférence, les membres des médias doivent utiliser la fonction «?chat?» pour indiquer qu'ils aimeraient poser une question. Le modérateur leur permettra de le faire durant la période de questions.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 5 novembre 2020 à 15:30 et diffusé par :