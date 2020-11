Fermeture de la cimenterie Ash Grove de Joliette





Une très mauvaise nouvelle pour les travailleuses et les travailleurs

JOLIETTE, QC, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec consternation que les membres de la section locale 177 du syndicat Unifor ont appris la nouvelle de la fermeture de deux fours sur les quatre que compte leur usine de Joliette.

« C'est évidemment une onde de choc pour les travailleuses et travailleurs. C'est l'incertitude qui s'installe en plus de ce que tout le monde vit déjà avec la pandémie », explique Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Trop de ciment sur le marché ?

Le syndicat attribue en grande partie cette réduction de production au fait que la cimenterie McInnis de Port-Daniel écoule son ciment sur le marché canadien. « Pourtant, à l'époque de la construction, on nous avait promis que sa production n'irait que vers les États-Unis. On l'avait dit à l'époque que la mise en marche de l'usine McInnis pourrait avoir des répercussions négatives sur les autres cimenteries déjà en activité, car on aurait trop de production par rapport à la capacité du marché. Eh bien voilà, nos pires craintes se concrétisent aujourd'hui », déplore le dirigeant d'Unifor.

Deux fours sur quatre fermés à compter de juin 2021

Le syndicat a été informé que l'arrêt des deux fours interviendra en juin 2021. Dans l'intervalle évidemment, des rencontres sont prévues pour discuter de diverses manières d'amoindrir les répercussions. « Que ce soit des retraites anticipées ou autrement, toutes les options seront étudiées », indique M. Gagné.

Soutien aux travailleuses et travailleurs

Le syndicat verra aussi à soutenir tant psychologiquement que professionnellement les travailleuses et travailleurs potentiellement affectés. Sur un total de 140 syndiqués que compte l'usine, entre 50 et 70 pourraient perdre leur emploi.

Une usine au long passé

La cimenterie de Joliette a été inaugurée dans les années 60 par la famille Miron, ceux-là mêmes qui avait la célèbre carrière du même nom à Montréal. Elle passa ensuite sous la gouverne de Ciment Saint-Laurent dans les années 70 avant que Holcim ne l'acquière en 2009 puis la revende à CRH - Ash Grove en 2015.

