Merz Aesthetics sponsorise et participe à l'AMWC Global 2020, le premier congrès d'esthétique médicale entièrement virtuel





Merz Aesthetics, chef de file mondial de l'esthétique médicale, a annoncé aujourd'hui la présentation de données mises à jour pour son portefeuille d'esthétique médicale lors de la 18e édition du congrès mondial de la médecine esthétique et anti-âge (AMWC Global 2020, The Virtual Edition), qui se tiendra du jeudi 5 au samedi 7 novembre 2020. Merz Aesthetics est également un sponsor de premier plan de cet événement mondial.

"En parrainant ce congrès virtuel, nous poursuivons avec fierté notre engagement envers l'industrie de l'esthétique médicale. Nous nous réjouissons à l'idée de partager des données sur le portefeuille de Merz Aesthetics, de nous entretenir avec nos clients et partenaires et de présenter Merz Aesthetics sous un angle innovant. Il est temps d'adopter une nouvelle approche pour maintenir le dynamisme de l'industrie", a déclaré Frank Brandt-Pollmann, président EMEA, Merz Aesthetics.

Outre les présentations reprises ci-dessous, Merz Aesthetics parraine deux symposiums, qui se dérouleront en marge du congrès, sous la direction d'experts en esthétique médicale :

"The Skin You Are In ? Collagen Expert Session", vendredi 6 novembre, de 15h15 à 16h15 CET. La session comprendra des vidéos d'injection et des commentaires d'experts internationaux de renom :

Dr Gabriela Casabona ? Médecin esthétique, Espagne

Dr Jani van Loghem ? Médecin esthétique, Pays-Bas

Professeur Yana A. Yutskovskaya ? Dermatologue, Russie

"conFRONT every LINE! ? Upper Face Rejuvenation", samedi 7 novembre, de 12h30 à 13h30 CET. La session comprendra des vidéos d'injection et des commentaires d'experts internationaux de renom :

Dr Tatjana Pavicic ? Dermatologue, Allemagne

Dr Thomas Rappl ? Dermatologue, Autriche

Présentations orales

Gabriela Casabona : "CaHA as a Biostimulator" (Evolution of Regenerative Aesthetics Where are We Now Session); jeudi 5 novembre, de 13h30 à 15h30 CET, AMWC Stream 2*

Dr Carla Pecora: "Botulinum Toxin Injection: Customized Eyebrow Reshape and Positioning, with an Individualized Approach" (Forehead Treatment and Importance of the Eyebrow Line Session); jeudi 5 novembre, de 16h30 à 18h30 CET, AMWC Stream 1*

Dr Daria Voropai: "Midface Dilemmas: How Individual Approaches Require a Multiple Tissue Plane Approach and How Ultrasound, Tactile Feedback, Visual Cues Help Us to Achieve This" (Cheeks: Fillers, Threads of Both? Session); vendredi 6 novembre, de 16h30 à 18h30 CET, AMWC Stream 2*

Dr Kate Goldie: "Redefining the Art of the Lip" (Lips and Perioral Rejuvenation Session); samedi 7 novembre, de 14h00 à 16h00 CET, AMWC Stream 2*

Présentations d'affiches virtuelles

Des affiches virtuelles pourront être visionnées tout au long du congrès.

Toxine botulinique

L'incobotulinumtoxinA démontre son innocuité et sa durée d'effet prolongée dans une étude de dosage pour le traitement des rides glabellaires. Martina Kerscher, DM - Allemagne, Sabrina Fabi, DM - États-Unis, Tanja Fischer, DM PhD - Allemagne, Michael Gold, DM - États-Unis, John Joseph, DM - États-Unis, Welf Prager, DM - Allemagne, Berthold Rzany, MD ScM - Allemagne, Steve Yoelin, DM - États-Unis, Susanna Roll, Dr méd. - Allemagne, Gudrun Klein, PhD - Allemagne, Corey Maas, DM PhD - États-Unis.

Diminution de l'effet thérapeutique dans le temps des agents de type A de la toxine botulique. Rashid Kazerooni - Merz Amérique du Nord, États-Unis.

Impuretés de la neurotoxine : analyse des menaces relatives à l'efficacité. Je-Young Park, DM - États-Unis, Owen Sunga, DM, MSc - Singapour, Rungsima Wanitphakdeedecha, DM, MA, MSc - Thaïlande, Jürgen Frevert, PhD - Allemagne.

Belotero®

Innocuité du gel volumisant à l'acide hyaluronique réticulé en matrice cohésive polydensifiée dans les tempes creuses et les joues : une étude prospective, ouverte et post-commercialisation. Tatjana Pavicic, DM - Allemagne ; Gerhard Sattler, DM - Allemagne, Welf Prager, DM - Allemagne, Tanja Fischer, DM PhD - Allemagne, Gerd Gauglitz, DM - Allemagne, Matthias Hofmann, PhD - Allemagne ; Hanna Dersch - Allemagne ; Shahbaz Riaz, PharmD - États-Unis, Martina Kerscher, DM - Allemagne.

Effet hydratant d'un gel revitalisant CPM® d'acide hyaluronique réticulé contenant du glycérol. Kay Marquardt, Sabine Falk, Matthias Hofmann, Jeannette Simon, Thomas Hengl - tous employés de Merz Pharmaceuticals GmbH, Allemagne.

Radiesse®

Les microsphères de CaHA réorganisent les réseaux de collagène, contribuant à une amélioration de la qualité de la peau, et révèlent de nouvelles possibilités de traitement. Gabriela Casabona, DM - Espagne, Bartosch Nowag, Daniela Schäfer, Davide Greco, Thomas Hengl - tous employés de Merz Pharmaceuticals GmbH, Allemagne

Combinaison d'hydroxyapatite de calcium diluée avec une solution saline normale et d'ultrasons micro-focalisés avec visualisation pour le raffermissement de la peau. Yana Alexandrovna Yutskovskaya, DM - Russie, Anna Daniilovna Sergeeva, DM - Russie, Evgeniya Altarovna Kogan, DM PhD - Russie.*

Ultherapy®

Optimiser les résultats des patients grâce à une approche personnalisée des traitements d'ultrasons micro-focalisés avec visualisation : recommandations consensuelles d'un panel d'experts. Sabrina G. Fabi, DM - États-Unis, John Joseph, DM - États-Unis, Julia Sevi, DM PhD - Royaume-Uni, Jeremy B. Green, DM - États-Unis, Jennifer Deaver Peterson, DM - États-Unis.

*Essai lancé par des chercheurs avec le soutien de Merz

À propos de Merz Aesthetics

Merz Aesthetics est une société spécialisée dans l'esthétique médicale, synonyme de partenaire de confiance pour les professionnels de santé, les patients et ses employés. Notre objectif est d'aider les personnes du monde entier à exprimer, à l'intérieur comme à l'extérieur, la meilleure version d'elles-mêmes. Éprouvé cliniquement, notre portefeuille de produits comprend des traitements injectables, des dispositifs et des soins cutanés conçus pour répondre aux besoins de chaque patient, tout en garantissant les normes les plus strictes en matière d'innocuité et d'efficacité. Nous sommes reconnus pour entretenir des liens uniques avec nos clients, qui sont pour nous comme une famille. La société est basée à Raleigh, en Caroline du Nord (États-Unis) et dispose d'une présence dans 32 pays. Merz Aesthetics fait partie du Groupe Merz Group, une entreprise familiale créée en 1908 et basée à Francfort, en Allemagne. Plus d'informations sur merzaesthetics.com.

Copyright © 2020 Merz Pharmaceuticals GmbH. Tous droits réservés. MERZ, MERZ AESTHETICS et le logo MERZ sont des marques déposées de Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 novembre 2020 à 15:10 et diffusé par :