Deenova conclut un contrat d'automatisation des pharmacies au Moyent-Orient et effectue ainsi sa toute première percée commerciale hors d'Europe





Deenova annonce aujourd'hui que l'entreprise entre pour la première fois sur un marché extra-européen grâce à un important contrat de distribution exclusive conclu avec le leader de l'automatisation des pharmacies dans la région du CCG, PharmaTech Medical Equipment.

M. Nabeel Al Aswad, directeur général de PharmaTech, a déclaré: «Depuis la fondation de PharmaTech, notre objectif consiste à fournir aux patients et aux professionnels de la santé les bons outils pour améliorer la sécurité et le confort des patients, ainsi que l'efficience. En ajoutant les solutions de Deenova à notre portefeuille, nous offrons à notre clientèle de pharmacies et d'hôpitaux du Moyen-Orient un accès à la technologie pharmaceutique la plus avancée au monde, notamment à All-in-One Station, le plus polyvalent des robots d'emballage, et à des solutions RFID de pointe afin d'augmenter encore la sécurité des patients et l'efficience. Au cours de mes 25 années d'expérience en qualité de clinicien dans des hôpitaux du CCG et de collaborateur d'entreprises multinationales américaines, j'ai été particulièrement impressionné par l'approche du contrat de services adoptée par Deenova et j'ai pu constater personnellement que l'achat d'armoires de distribution automatisées aux fins de l'automatisation des pharmacies proposées par Baxter, Becton Dickinson-Carefusion-Rowa, Omnicell-Health Robotics et d'autres marques américaines, européennes et asiatiques bien connues, représentait un défi considérable pour les décideurs des hôpitaux publics et privés.»

Christophe Jaffuel, directeur commercial de Deenova, a ajouté: «Je suis très heureux que Deenova ait été sélectionné par PharmaTech, le leader de l'automatisation des pharmacies de la région du CCG, surtout compte tenu de leur longue expérience antérieure de la distribution des produits Becton Dickinson-Carefusion-Rowa, Omnicell à une équipe de vente Deenova déjà solide. PharmaTech a choisi Deenova de préférence aux solutions d'autres concurrents en raison de sa technologie exclusive, de son approche commerciale du retour sur investissement, ainsi que de ses solutions éprouvées de service complet.

Deenova est le leader incontesté des solutions combinées de mécatronique (robotique et automatisation) pour l'administration de médicaments en boucle fermée et la traçabilité des appareils médicaux basée sur la RFID dans le secteur de la santé, partout et à tout moment. Les solutions exclusives, brevetées et entièrement intégrées de Deenova contribuent depuis longtemps et contribueront davantage encore à l'avenir à faciliter la tâche croissante du personnel soignant grâce à l'amélioration simultanée de la sécurité des patients, la réduction des erreurs de médication, la diminution des déchets et le contrôle du détournement de substances, la maîtrise des coûts, et la réduction de l'écart entre le nombre et l'acuité des besoins des patients et la rareté du personnel médical. Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables/jetables avec des économies de coût prévues de 15% à 25%. Pour plus d'informations sur les solutions de pointe de Deenova, visiter le site: www.deenova.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 novembre 2020 à 15:05 et diffusé par :