Qumu rapporte un troisième trimestre consécutif d'utilisation vidéo record dans le cloud, alors que l'environnement de travail continue de se virtualiser





Qumu, fournisseur leader de technologies cloud sécurisées de streaming et de gestion vidéo destinées aux organisations de toutes tailles, a annoncé que l'utilisation de sa plateforme vidéo cloud, leader sur le marché, avait à nouveau atteint des niveaux record au cours du T3 2020. La société a rapporté que le trafic sur sa plateforme cloud avait régulièrement dépassé les 10 millions d'utilisateurs mensuels au cours du T3 2020, alors que les organisations du monde entier continuent de repenser l'avenir des espaces de bureaux physiques en raison de la COVID-19. Ce bond représente une augmentation de plus de 400 % de l'utilisation de la plateforme par rapport au début de l'année 2020, et une augmentation de 42 % de l'utilisation de la plateforme par rapport au trimestre précédent.

« Le nombre d'organisations à haute visibilité qui adoptent le télétravail de manière permanente augmente quotidiennement », a déclaré TJ Kennedy, PDG de Qumu. « Plusieurs leaders mondiaux tels que Microsoft, Hitachi, Fujitsu, Facebook et Slack ont d'ores et déjà annoncé le télétravail permanent pour certains de leurs employés, voire pour la totalité d'entre eux. De nombreuses organisations viennent par ailleurs compléter cette liste chaque jour. »

Devenue un acteur clé des technologiques de collaboration en entreprise, Qumu aide les organisations de toutes tailles à maintenir la continuité des affaires à l'heure où celles-ci appliquent des politiques de télétravail, restreignent les voyages professionnels, et virtualisent leurs événements. Qumu étend les fonctionnalités d'outils populaires tels que Zoom, Webex et Teams, en ajoutant une échelle illimitée, une sécurité de niveau entreprise, une gestion globale des actifs vidéo et une diffusion en libre-service. Les organisations utilisent la plateforme dans le cadre de cas d'utilisation vidéo en direct et à la demande, notamment pour les diffusions Web de la direction, les lancements de produits, les formations destinées aux clients, la communication relative au bien-être et l'intégration de nouveaux employés.

« Les dirigeants d'entreprise du monde entier anticipent actuellement la possibilité de ne jamais restaurer un environnement de bureau traditionnel, car un récent sondage de Gallup révèle que cinq employés sur dix préféreraient ne jamais devoir à nouveau travailler dans un environnement de bureau », a indiqué M. Kennedy. « Ceci a engendré une demande significative en faveur de technologies telles que Qumu, qui permettent aux organisations non seulement de communiquer de manière simple et sécurisée via la vidéo, mais également de gérer la quantité massive d'actifs à la demande engendrée par la communication vidéo. Chez Qumu, nous sommes heureux d'être à l'avant-garde de ce qui est devenu le principal moyen grâce auquel les organisations gèrent leur communication et donc, leurs résultats. »

Les personnes qui souhaitent en savoir plus sur la manière dont les entreprises utilisent la vidéo pour remplacer la communication en personne sont invitées à lire le dernier livre blanc de Qumu intitulé Beyond Uncertain Times: Video Communication as the New Standard (Par-delà les temps incertains : la communication vidéo comme nouvelle norme) disponible sur le site Web de Qumu. Pour contacter directement la société, veuillez utiliser le Contact Us Form (Formulaire pour nous contacter).

À propos de Qumu Corporation

Qumu (Nasdaq : QUMU) est le principal fournisseur d'outils à l'avant-garde de la technologie, destinés à créer, gérer, sécuriser, distribuer des vidéos en direct et à la demande, et à en mesurer le succès, pour les entreprises. Soutenue par l'équipe la plus fiable et la plus expérimentée de l'industrie, la plateforme Qumu permet aux organisations mondiales de stimuler l'engagement des employés, d'augmenter l'accès à la vidéo et de moderniser le lieu de travail en fournissant des moyens plus efficients et plus efficaces de partager les connaissances.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 novembre 2020 à 14:50 et diffusé par :