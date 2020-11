ADM annonce ses résultats financiers au 30 septembre 2020





MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - ADM Aéroports de Montréal a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation consolidés pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2020. Ces résultats sont accompagnés de données sur le trafic de passagers de YUL, l'aéroport international Montréal-Trudeau.

Faits saillants

Le nombre de passagers à YUL continue à observer une forte décroissance et s'est établi à 608 600 passagers au troisième trimestre 2020, ce qui représente une baisse de 89,9 % comparativement à la même période en 2019. Cette baisse est directement reliée à la crise sanitaire internationale associée à la COVID-19 et son effet a des impacts négatifs importants sur le trafic domestique, transfrontalier et international.

Le BAIIA (l'excédent des produits par rapport aux charges avant impôts, charges financières, amortissement, dépréciation et quote-part des résultats d'une coentreprise) est négatif de 11,2 millions $ pour le troisième trimestre de 2020, en baisse de 120,9 millions $ ou 110,2 % par rapport à la même période l'année précédente. Pour la période terminée le 30 septembre 2020, le BAIIA s'est chiffré à 36,3 millions $, soit une diminution de 248,4 millions $ ou 87,3 % par rapport à la période correspondante de 2019.

Les investissements en capital d'ADM ont atteint 42,6 millions $ au cours du troisième trimestre 2020 et 202,9 millions $ au cours des neufs premiers mois de 2020 (107,6 millions $ et 224,1 millions $ respectivement en 2019). Les investissements dans les aéroports pour les neuf premiers mois de l'année ont été financés par les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, y compris les frais d'améliorations aéroportuaires, ainsi que par la dette à long terme.

Citation

« Les résultats enregistrés pour ce troisième trimestre de 2020 ne sont guère réjouissants, mais très peu surprenants. À YUL, les corridors et les stationnements sont vides, les passagers se font rares, une partie de nos barrières d'embarquement sont fermées. Bien que notre industrie ait toujours fait preuve de résilience dans le passé, la situation n'a jamais été aussi grave. Il est plus que temps de revoir la stratégie au pays et de mettre en place de nouvelles mesures qui permettront aux transporteurs aériens et aéroports de relancer sécuritairement leurs activités, tel que le dépistage rapide visant à réduire la période de quarantaine. Il en va de la survie de tous les acteurs du secteur aérien et du tourisme dans notre belle métropole » a indiqué Philippe Rainville, président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal.

Résultats financiers

Les produits consolidés se sont élevés à 53,9 millions $ pour le troisième trimestre 2020, une diminution de 141,5 millions $ ou 72,4 % par rapport à la période correspondante de 2019. Les produits cumulés au 30 septembre 2020 ont atteint 230,8 millions $, en baisse de 312,7 millions $ ou 57,5 % par rapport à 2019. Ce résultat est la conséquence de la pandémie actuelle et la stratégie mise en place au Canada pour la gérer.

Les charges d'exploitation pour le trimestre en revue sont demeurées relativement stables à 53,8 millions $, une baisse de 0,2 % par rapport à l'année précédente. Pour la période se terminant le 30 septembre 2020, les charges d'exploitation ont diminué de 12,6 millions $ ou 7,4 %, passant de 169,1 millions $ à 156,5 millions $.

La pandémie a eu un impact sur la capacité financière des concessionnaires à payer un loyer minimum garanti compte tenu de la réduction du niveau d'activités. Par conséquent, ADM prévoit consentir à ces derniers des allègements pour l'année 2020. Ces allègements ne sont actuellement pas déduits des revenus, mais plutôt identifiés comme dépenses d'exploitation. N'eût été du traitement comptable de ces allègements, les produits auraient plutôt été de 31,0 millions $ et de 207,9 millions $ pour les périodes de trois et neuf mois se terminant le 30 septembre 2020, respectivement. Quant aux charges d'exploitation, ces dernières auraient totalisé 30,9 millions $ au troisième trimestre de 2020, en baisse de 42,7 % par rapport au même trimestre de 2019 et de 133,6 millions $ au 30 septembre 2020, soit une réduction de 21,0 % par rapport à la période correspondante de 2019. ADM a adopté des mesures de réductions de frais d'exploitation notamment, ceux liés à la réduction des activités aéroportuaires et à la fermeture temporaire de certaines zones de l'aérogare. De plus, ADM a réduit ses effectifs de 30 %, a procédé à des baisses salariales, et s'est prévalue du programme de Subvention salariale d'urgence du Canada.

Les transferts aux gouvernements (paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités et loyer à Transports Canada) ont atteint 11,3 millions $ pour le trimestre en revue et 38,0 millions $ pour les neuf premiers mois de 2020 (31,8 millions $ et 89,7 millions $, respectivement en 2019). Cette diminution est principalement attribuable à la baisse des revenus ainsi qu'à l'exemption de loyer accordée par Transports Canada. Cette exemption représente une économie de 15,1 millions $ pour la période cumulée au 30 septembre 2020.

L'amortissement et la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation se sont élevés à 40,3 millions $ au cours des trois mois clos au 30 septembre 2020, soit une hausse de 1,9 million $ ou 4,8 % par rapport à la même période de 2019. Cette charge a atteint 118,0 millions $ au cours des neuf premiers mois de 2020, ce qui représente une augmentation de 4,6 millions $ ou 4,0 % par rapport à la période correspondante de 2019. Cette hausse résulte principalement de la mise en service de projets complétés au cours de 2019.

Les charges financières nettes totalisent 26,9 millions $ pour le trimestre en revue, soit une augmentation de 2,7 millions $ ou 11,1 % par rapport à la même période l'année précédente. Les charges financières nettes cumulées au 30 septembre 2020 totalisent 75,7 millions $, soit une hausse de 2,3 millions $ ou 3,2 % par rapport à la période correspondante de 2019. La variation de ces dernières s'explique principalement par la hausse des dépenses d'intérêts à la suite de l'émission de la série d'obligations R en avril 2020, contrebalancée en partie par les revenus d'intérêts générés par les surplus de liquidités.

Le trimestre terminé le 30 septembre 2020 s'est soldé par une insuffisance des produits par rapport aux charges de 78,3 millions $ comparativement à un excédent des produits par rapport aux charges de 47,4 millions $ pour la même période en 2019, soit une baisse de 125,7 millions $. Au 30 septembre 2020, l'insuffisance des produits par rapport aux charges s'est chiffrée à 157,2 millions $, soit une baisse de 255,7 millions $ par rapport aux premiers neuf mois de 2019.



Troisième trimestre Cumulé au 30 septembre (en millions de dollars) 2020 2019 Variation (%) 2020 2019 Variation (%) Produits 53,9 195,4 (72,4) 230,8 543,5 (57,5) Charges d'exploitation 53,8 53,9 (0,2) 156,5 169,1 (7,4) Paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités (PERI) 8,0 10,2 (21,8) 28,1 30,7 (8,6) Loyer à Transports Canada 3,3 21,6 (84,7) 9,9 59,0 (83,2) Amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation 40,3 38,4 4,8 118,0 113,4 4,0 Charges financières (nettes) 26,9 24,2 11,1 75,7 73,4 3,2 Total des charges 132,3 148,3 (10,8) 388,2 445,6 (12,9) Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges avant quote-part et impôts (78,4) 47,1 (266,6) (157,4) 97,9 (260,7) Quote-part des résultats d'une coentreprise 0,1 0,3 (55,6) 0,4 0,6 (25,9) Impôts sur les résultats - - - (0,2) - - Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges (78,3) 47,4 (265,6) (157,2) 98,5 (259,6) BAIIA (11,2) 109,7 (110,2) 36,3 284,7 (87,3)

Les variations en % dans ce tableau sont calculées avec les résultats en milliers.

Le BAIIA est une mesure financière n'ayant pas de sens prescrit par les Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Il est donc peu probable que l'on puisse le comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés. Le BAIIA est défini par ADM comme étant l'excédent des produits par rapport aux charges avant impôts, charges financières, amortissement, dépréciation et quote-part des résultats d'une coentreprise. Ce dernier est utilisé par la direction comme indicateur pour évaluer la performance opérationnelle. Le BAIIA a pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devrait pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS.

Perspectives 2020 et 2021

Le maintien de la fermeture des frontières avec les États-Unis et autres destinations internationales, de la longue quatorzaine obligatoire ainsi que l'absence d'un vaccin pour contrer les effets de la COVID-19 continueront d'affecter négativement le trafic de passagers, les activités des transporteurs et les résultats financiers d'ADM. ADM surveille la situation afin de répondre rapidement aux changements, notamment par des mesures de réduction de coûts. Au retour à un niveau d'activités jugé plus normal, ADM se concentrera sur les projets en capital essentiels, notamment ceux liés au maintien de ses actifs ainsi qu'aux projets relatifs au remplacement des actifs en fin de vie utile, le tout conformément aux obligations prévues au bail foncier liant ADM au gouvernement du Canada. La baisse de niveau d'activité serait une période idéale pour procéder à la réfection d'une de ses pistes. Les ressources financières manquantes, ce chantier devra se faire lorsque le niveau d'activité sera nettement plus élevé, rendant le projet plus complexe et plus couteux à réaliser.

Trafic de passagers

Pour le troisième trimestre de 2020, le trafic à YUL a totalisé 608 600 passagers, une diminution de

89,9 % par rapport à 2019. Le trafic international a connu une baisse de 92,3 %, le transfrontalier

(États-Unis) a observé une décroissance de 97,0 %, tandis que le domestique a décru de 82,9 % par rapport au troisième trimestre de 2019.

Au cumul, le trafic de passagers a baissé de 69,1 % lors des neuf premiers mois de 2020 pour se chiffrer à 4,9 millions. Le trafic de passagers a connu une décroissance de 68,3 % à l'international, une baisse de 71,9 % au transfrontalier (États-Unis), tandis que le secteur domestique a décru de 68,4 %, par rapport à la même période l'an dernier.

Trafic de passagers total *



Aéroports de Montréal ('000)

2020 2019 Variation Janvier 1 595,0 1 532,1 4,1 % Février 1 533,0 1 432,5 7,0 % Mars 959,7 1 712,7 -44,0 % Avril 34,8 1 568,0 -97,8 % Mai 39,2 1 603,2 -97,6 % Juin 87,9 1 838,5 -95,2 % Juillet 176,7 2 097,4 -91,6 % Août 236,3 2 146,4 -89,0 % Septembre 195,6 1 802,1 -89,1 % Total 4 858,2 15 732,9 -69,1 %

*Note : Le trafic passagers total inclut les passagers payants et non payants

Source : Aéroports de Montréal

À propos d'Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

