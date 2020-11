Avis aux médias - La ministre Bibeau annoncera une nouvelle initiative qui vise à accroître la sécurité alimentaire des communautés rurales et du Nord





OTTAWA, ON, le 5 nov. 2020 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, tiendront une conférence de presse virtuelle pour annoncer une nouvelle initiative qui vise à accroître la sécurité alimentaire des communautés rurales et du Nord.

Événement

Annonce

Date

Le 6 novembre 2020

Heure

10 h (heure locale)

Information sur la participation

Participation par vidéoconférence

https://canada.webex.com/canada/j.php?MTID=m97f0c377b2279819d8602889933a9902

Numéro de la conférence : 173 153 0777

Code d'accès :YiwM6JJ4s$5

L'événement sera enregistré. Les participants peuvent refuser d'être filmés en éteignant leur caméra, ce qui n'aura pas d'incidence sur la transmission audio ou visuelle de la conférence. Veuillez sélectionner l'audio de l'ordinateur lorsque vous ouvrez la réunion dans l'application.

Participation par téléphone

Veuillez communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour vous inscrire et obtenir des instructions.

