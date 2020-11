La CCMM soutient l'objectif d'assurer l'abordabilité du logement à Montréal, mais estime que le règlement de la Ville demeure susceptible de limiter l'offre pour ce type de logement





MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a pris connaissance de la teneur du Règlement pour une métropole mixte présenté aujourd'hui par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable de la gestion et planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif, Robert Beaudry.

« La Chambre réitère qu'elle soutient pleinement l'objectif de la Ville de rehausser l'accès au logement social, abordable et familial sur son territoire. De plus, nous sommes mobilisés depuis très longtemps en faveur de mesures pour contrer l'étalement urbain et encourager la densification du territoire autour de sites TOD, en ville comme en périphérie. Notre analyse de l'impact du Règlement pour une métropole mixte s'inscrit dans cette approche du développement du territoire. La Chambre estime par ailleurs qu'il s'agit d'un règlement à portée historique puisqu'il s'appliquera aux projets réalisés de plein droit et ne nécessitant pas de dérogation aux plans d'aménagement en vigueur actuellement », a déclaré d'entrée de jeu Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous venons de prendre connaissance de la nouvelle version du Règlement pour une métropole mixte proposé par la Ville de Montréal, qui entrera en vigueur au cours des prochaines semaines. La Chambre reconnaît les efforts de la Ville pour tenir compte des inquiétudes exprimées par les développeurs et les promoteurs immobiliers, ainsi que des recommandations formulées l'Office de consultation publique en écho notamment aux préoccupations qu'avait avancées la Chambre. Nous constatons toutefois que le Règlement, dans sa nouvelle mouture, demeure très complexe et qu'il continue de créer un poids financier additionnel pour les promoteurs et développeurs immobiliers. Cela pourrait les inciter à investir dans des projets sur des territoires à l'extérieur de la zone d'application du Règlement. Il pourrait également avoir comme effet indirect de hausser le coût des autres unités qui seront construites, réduisant leur accessibilité pour les acheteurs qui ne se qualifient pas pour acheter les logements abordables. Nous prendrons le temps de consulter les promoteurs et développeurs avant de commenter davantage », a conclu Michel Leblanc.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

